Wegen neuen Corona-Fällen: Thomanerchor stellt Betrieb ein

Leipzig

Der Leipziger Thomanerchor stellt für den Rest des Jahres weitgehend seinen Betrieb ein. Allein an drei Terminen soll in der Thomaskirche gesungen wegen: Heiligabend zur Motette und zur Christvesper und am Ersten Weihnachtsfeiertag zum Festgottesdienst. Der Chor will dann aber nicht mit allen Stimmen singen, sondern nur zu acht: Mit vier Knaben- und vier Männerstimmen. Das erfuhr die LVZ am Montagabend aus der Geschäftsführung des Chores.

Weitere Infektionen trotz Pause

„Der Thomanerchor ist über viele Jahrhunderte in Leipzig präsent gewesen“, sagt Emanuel Scobel, geschäftsführender Leiter des Thomanerchors. „Das ist dieses Jahr nicht möglich, ohne Familien zu gefährden.“ Der Grund für die Absage sei ein weiterhin bestehendes Infektionsgeschehen im Chor – aber auch die Warnungen von Experten rund um die Virusmutation Omikron.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erste Absage kam Anfang Dezember

Anfang Dezember hatte es erste Corona-Fälle im Thomanerchor gegeben, woraufhin eine geplante Rundfunk- und Fernsehaufzeichnung von Bachs Weihnachtsoratorium ausgefallen war. Die Knaben begaben sich daraufhin in isolierte Grüppchen, unterbrachen die Proben. „Leider hat die Pause nicht gereicht, die Infektionen einzudämmen“, sagte Scobel.

Von Josa Mania-Schlegel