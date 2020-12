Weihnachten im Lockdown: So werden die Feiertage mit der Familie möglichst stressfrei

Leipzig

Eines ist klar: Weihnachten wird in diesem Corona-Jahr anders als sonst. Neben den Fragen nach den passenden Geschenken für die Liebsten, dem richtigen Feiertagsbraten oder dem geeigneten Weihnachtsbaum für die lieben Kleinen stellen sich diesmal in der Vorweihnachtszeit zusätzlich noch diese Fragen: Wen soll man zum weihnachtlichen Familientreffen einladen? Mit wem sollten sich die Kontakte zum Fest lieber auf ein Telefonat oder einen Video-Chat beschränken?

Durch die Corona-Vorschriften ist die Zahl der möglichen Weihnachts-Besucher in diesem Jahr deutlich beschränkt. Vom 24. bis zum 26. Dezember darf nur im engsten Familienkreis mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen – zuzüglich Kinder bis 14 Jahre – gefeiert werden. Das erhöht die weihnachtliche Anspannung in diesem Jahr noch einmal. Dennoch ist die Hoffnung auf ein paar erholsame Tage am Ende eines denkwürdigen Jahres groß.

Damit die Hoffnung auf Entspannung nicht doch im Streit endet, gilt es, einige Dinge zu beachten. So sollte man sich zuerst einmal fragen: Was ist uns für Weihnachten wirklich wichtig? Statt: Was müssen wir noch erledigen? „Viele Familien beschreiben Weihnachten vor allem als ein Fest der Liebe, der Besinnlichkeit und des Zusammenseins. Trotzdem lasten sich Familien in dieser Zeit viel auf und verlieren manchmal den Blick für das Wesentliche. In manchen Familien gibt es lange To-do-Listen: Plätzchen müssen perfekt dekoriert werden, Geschenke für Omas und Opas gebastelt und aufwendige Rezepte gekocht werden. Steigt der Stresspegel, so lohnt es sich innezuhalten“, erklärt Theresa Langlotz, Psychologin und Systemische Therapeutin im „calaidoskop Institut und Praxis für systemische Beratung. Supervision und Bildung Leipzig“.

„Das Jahr 2020 hat gerade auch für Eltern viele Herausforderungen mit sich gebracht. Mit dem aktuellen Lockdown stehen Eltern kurz vor Weihnachten wieder vor der Herausforderung, Kinderbetreuung und Arbeit, Homeoffice und Homeschooling unter einen Hut zu bekommen. Gerade jetzt sollten Eltern milde mit sich sein und das Jahr mit so wenig Druck wie möglich ausklingen lassen.“

Mut zu „imperfektem Weihnachten “ oder „ Weihnachten light“

Die aktuelle Situation könne in diesem Zusammenhang auch eine Chance sein. Sie bietet gute Gründe, warum man es eben nicht geschafft hat mit den Kindern noch 25 Geschenke zu basteln, drei neue Plätzchenrezepte auszuprobieren oder noch 15 originelle Geschenke für die Verwandtschaft zu kaufen. „Ich wünsche Eltern Mut zu einem imperfekten Weihnachten 2020, man könnte fast sagen zu einem Weihnachten light. Vielleicht wird es ja das schönste Weihnachten seit langer Zeit“, blickt die Expertin voraus.

Sie erlebt derzeit viele Familien als hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch Weihnachten mit der Familie zu verbringen und der Sorge Familienmitglieder anzustecken. Keiner möchte die Großeltern alleine lassen, gleichzeitig möchte man sie auch schützen. Hier empfiehlt sie unbedingt eine offene Kommunikation und gegenseitiges Verständnis, wenn Familienmitglieder unterschiedlicher Meinung sind.

„Den einen richtigen Weg für alle wird es dieses Jahr nicht geben. Hier lohnt es sich, mutig zu sein. Alte Traditionen dürfen hinterfragt und neue erfunden werden. Vielleicht wollten Sie Weihnachten schon lange mal ganz anders feiern. Vielleicht haben die Kinder Ideen? Außerdem: Wenn Geburtstage mit der Verwandtschaft nachgefeiert werden können, warum dann nicht auch Weihnachten“, regt sie an.

Hilfsangebote für Familien Das Nationale Zentrum für Frühe Hilfen hat hier Ideen veröffentlicht, die Familien während der Corona-Krise stärken können. Auch die Erziehungs- und Familienberatungsstellen der Stadt Leipzig bieten kostenfreie Angebote für Familien mit Kindern.

Vor und nach Weihnachten : Erhöhter Bedarf an familientherapeutischen Angeboten

Aus der Erfahrung weiß Theresa Langlotz, dass der Bedarf an familientherapeutischen Angeboten vor den Weihnachtstagen und zu Beginn des neuen Jahres besonders groß ist. Dieser Bedarf wird sich in diesem Corona-Jahr eher noch verstärken. „Häufig streiten Paare und Familien in der Vorweihnachtszeit mehr, da zu den normalen Herausforderungen des Alltags der Weihnachtsstress hinzukommt. Auch verschiedene Erwartungen, zum Beispiel wie Weihnachten ablaufen soll, welcher Familienteil wann und wie besucht oder beschenkt wird, können Konflikte erzeugen. Manchmal führt auch der große Wunsch nach einer harmonischen Weihnachtszeit zu Druck und besonderen Enttäuschungen, wenn es doch Streit gibt.“ Zur Lösung der weihnachtlichen und nachweihnachtlichen Konflikte ist nicht immer gleich eine Familientherapie notwendig. Manchmal können offene Gespräche über Gefühle und Bedürfnisse ausreichen.

