Weihnachten nicht in die Kirche? Was Leipziger Pfarrer dazu sagen

Leipzig/Dresden/Magdeburg

Gläubige Christen, die regelmäßig die Gottesdienste ihrer Gemeinden besuchen, dürfte diese Empfehlung verstören: Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer und sein sachsen-anhaltischer Amtskollege Rainer Haseloff haben den Menschen am Montag davon abgeraten, Weihnachten in die Kirche zu gehen. Er selbst werde in Zeiten des zweiten harten Lockdowns seit Beginn der Corona-Pandemie so verfahren – um so seinen Beitrag zu leisten, Kontakte zu vermeiden, sagte Protestant Kretschmer dem Mitteldeutschen Rundfunk ( MDR). Auch Jesus und Maria seien in der Heiligen Nacht alleine gewesen, argumentierte der Sachsen-Chef. „Wenn man ein frommer Christ sein möchte und das Thema für einen selbst sehr wichtig ist, dann muss man dazu nicht in die Kirche gehen.“ Katholik Haseloff berichtete dem Sender, seine Frau und er hätten sich entschieden, „die Mitternachtsmesse vom Papst im Fernsehen anzusehen und dann irgendwann in der Weihnachtszeit – an einem Werktag, wenn nicht so viele Besucher da sind – einen Gottesdienst zu besuchen“.

Superintendent rät zur Daheim-Alternative

Leipzigs evangelisch-lutherischer Superintendent Sebastian Feydt zeigte Verständnis für die Positionen der Ministerpräsidenten. Der Infektionsschutz sei ein hohes Gut, momentan von höchster Priorität. Er betonte zugleich, dass „wir die Kirchen am Heiligen Abend sicher nicht schließen werden“. Wer für Heilung und neues Leben dankbar beten wolle, soll hierzu Gelegenheit haben. Es zeuge aber auch von Verantwortungsbewusstsein dem Nächsten gegenüber, wenn in den Familien über Alternativen zum Gottesdienst-Besuch nachgedacht wird. „Es sollte in diesem Jahr viele persönliche Christvespern zu Hause geben“, findet Feydt. „Am besten schon jetzt aushandeln, wer die Predigt hält. Und eine Bibel bereithalten.“

Propsteipfarrer pocht auf Hoffnungsdimension

Gregor Giele, der Pfarrer der katholischen Propsteigemeinde St. Trinitatis in der Nonnenmühlgasse, formulierte es salomonisch: „ Kretschmer und Haseloff haben recht und wieder nicht.“ Aus der Sicht von Krisenmanagern, deren Ziel in der augenblicklichen Situation die schnellstmögliche Eindämmung der Infektion sein muss, sei den Ministerpräsidenten zuzustimmen. „Doch was ist mit den Menschen, die sich danach sehnen, im kirchlichen Raum Kraft zu schöpfen und Atem zu holen?“, fragte Giele. „Es reicht nicht aus, nur auf den Impfstoff zu setzen. Wir brauchen eine Dimension der Hoffnung.“ Es seien viele, die in den zurückliegenden Wochen und Monaten durch die allgemeine Aufforderung, am besten zu Hause zu bleiben, krank geworden oder vereinsamt sind.

Katholiken verzeichnen großes Interesse an Gottesdiensten

Laut dem katholischen Seelsorger ist das Interesse an Weihnachtsgottesdiensten sehr groß. „Wir werden am 24. und 25. Dezember mindestens neun, wenn nicht sogar elf kurze Krippenspiele oder Heilige Messen haben“, sagte Giele. Die Online-Anmeldungen seien in Windeseile eingegangen. Pro Feierstunde bietet die Propsteikirche derzeit rund 140 Plätze.

Von Dominic Welters