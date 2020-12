Leipzig

Über Weihnachten soll es eine kleine Pause vom Lockdown geben. Aber einige, vor allem jüngere, schränken sich trotzdem ein – und sagen ihren Familien jetzt für den 24. ab. Warum? Zwei Töchter, eine Mutter und ein Sohn erzählen.

„Ich werde allein unter dem WG-Weihnachtsbaum einschlafen“, sagt Johanna, 28, sie studiert Soziologie und Wirtschaftswissenschaften

„Ich werde Weihnachten allein in meiner WG in der Südvorstadt bleiben. Dass es so kommen könnte, habe ich zum ersten Mal Mitte Oktober gedacht, als die Zahlen wieder stiegen. Ich jobbe neben der Uni als Pflegerin. Mir und meinem Kollegium war schon viel früher klar, dass die zweite Welle heftig wird. In meiner Familie sind viele, die zu einer Risikogruppe gehören: Mein Vater hatte einen Herzinfarkt, mein Onkel Krebs, meine Mutter Asthma. Sie haben alle Angst, Corona zu bekommen, weil es für sie extrem gefährlich sein könnte. Um nach Hause zu fahren, hätte ich mich eine Woche lang isolieren müssen. Da ich aber die kommenden Tage noch arbeiten muss und auch zu Hause meine Mitbewohner sehe, ist das nicht möglich.

Alternativ könnte ich einen Schnelltest machen. Die bekomme ich als Pflegerin recht einfach. Aber selbst dann wäre da noch die Bahnfahrt – und die Züge werden sehr voll sein. Letztlich ist es mir zu riskant. Ich mag Weihnachten. Aber nicht so sehr, dass ich dafür das Leben einer lieben Person aufs Spiel setzen würde. Und wer wird in ein paar Jahren noch fragen, ob man einmal nicht so groß gefeiert hat? Ich werde mich an diesem Heiligabend digital ins Wohnzimmer meiner Familie in Weimar zuschalten. Ich werde ein paar von den Weihnachtsplätzchen essen, die mir meine Mama geschickt hat. Dann werde ich ein heißes Bad nehmen und vermutlich recht glücklich unter dem WG-Weihnachtsbaum einschlafen.“

„Wir haben alle ausgeladen“, sagt Annett, 39, sie ist Doktorandin der Erziehungswissenschaften

„Wir werden dieses Jahr zum ersten Mal nur zu viert feiern – mit meinem Mann, meiner achtjährigen Tochter, meinem fünfjährigen Sohn. Normalerweise wären, wie jedes Jahr, Großeltern und Freunde vorbeigekommen. Aber das ist uns dieses Mal zu heikel. Die Oma aus Thüringen wird dadurch dieses Weihnachten alleine sein. Das fühlt sich seltsam an. Aber wir und insbesondere meine Kinder wären meines Erachtens einfach zu gefährlich für sie. Meine Tochter war bereits einmal zwei Tage in Quarantäne. Da habe ich gemerkt, dass Corona uns sehr nah kommt. Ich muss aber zugeben: Ich freue mich auch ein wenig auf die Ruhe über die Feiertage.

Es wird eine gewisse Gleichförmigkeit geben, vielleicht auch ein bisschen mehr Erholung für uns als kleine Familie nach diesem herausforderndem Jahr. Man wird sich diesmal viel mehr auf das gemeinsame Fest besinnen können. Ich will wieder mehr backen, mit den Kindern produktiv sein oder einfach mal eine Räucherkerze anmachen oder ein Feuer im Garten und mich darüber freuen. Die Oma schalten wir an Heiligabend via Skype ins Wohnzimmer, darin ist sie mittlerweile ganz geübt. Manchmal liest die Oma meinen Kindern dann etwas vor oder spielt und malt mit ihnen. Ich finde, das Videotelefonieren hat manchmal sogar so seine Vorteile: Weil man sich für einen begrenzten Zeitraum wirklich aufeinander fokussieren und sich miteinander beschäftigen muss.“

„Meine Familie ist mir wichtig, deshalb fahre ich nicht hin“, sagt Martin, 32, er ist Erzieher an einer Leipziger Grundschule

„Da mein Bruder Asthmatiker ist, wollte ich mich vor Weihnachten isolieren. Das geht nun nicht, weil ich bis zum einschließlich 22. Dezember arbeiten muss. Ich bin derzeitig Praktikant als Erzieher im Hort einer Grundschule. Wir haben Notbetreuung und etwa 40 Kinder da. Viele sind Kinder von Ärzten, die jetzt natürlich auf Station gebraucht werden. Dass ich arbeiten muss, kann ich aber nicht wirklich nachvollziehen. Wir betreuen aktuell zum Teil ein Kind pro Erzieher. Ich werde auf Arbeit also nicht wirklich gebraucht. Aber das sächsische Kultusministerium will es so. Andernfalls werde ich nicht zur Prüfung zugelassen. Ich glaube, dass viele Corona-Regeln nicht wirklich durchdacht sind.

Ich werde Weihnachten nun mit meinem Schäferhund Diego verbringen. Als Hundehalter, der Gassi geht, darf man auch noch nach 22 Uhr draußen sein. Da sind die Straßen schön leer, das hat auch was. Weihnachten an sich ist mir ehrlich gesagt total egal. Aber ich bin gerne bei meiner Familie, in der Nähe von Magdeburg – das sind Menschen, die mir sehr wichtig sind. Genau das ist auch der Grund, warum ich dieses Jahr nicht zu ihnen fahre.“

„Zu viel Stress an eigentlich besinnlichen Tagen“, sagt Kristin, 28, sie studiert Architektur

„Ich werde Weihnachten zusammen mit meinem Freund in meiner WG in Lindenau verbringen. Seine Familie lebt in Süddeutschland, meine im tiefsten Nordrhein-Westfalen. Die Fahrten wären uns einfach zu weit – und auch zu riskant. Ich müsste beispielsweise in Hannover umsteigen, wo an Weihnachten gefühlt halb Deutschland umsteigen wird. Das wäre mir zu viel Stress an eigentlich besinnlichen Tagen. Meine Mutter ist nicht besonders begeistert davon, dass ich nicht komme. Ich verstehe das, schließlich ist Weihnachten die einzige Zeit, zu der sie mich und meine zwei Brüder an einem gemeinsamen Tisch sitzen hat. Aber ich glaube, sie rechnet es mir auch an, dass ich jetzt einmal die Vernünftigere und Strengere von uns beiden bin. Natürlich verstehe ich alle, die trotz des Risikos nach Hause fahren. Zum Beispiel, weil sie sonst alleine wären. Würde mein Freund nicht hier bleiben, hätte ich das wohl auch gemacht.

Jetzt haben wir beide eine Woche lang nur für uns, was ja auch nicht schlecht ist. Wann hat man das schon mal? Dass sich dableiben für mich richtig anfühlt, liegt vielleicht auch daran, dass ich während der ersten Welle zum Auslandssemester in Paris war. Dort gab es einen harten Lockdown. Nur um das Haus zu verlassen musste man ein Formular ausfüllen. Pro Tag durfte man sich eine Stunde lang einen Kilometer von der Wohnung entfernen. Das hat mir damals auf die Seele geschlagen. Jetzt will ich will etwas dafür tun, dass es hier nicht so weit kommt.“

