Weihnachten also, das Fest der Liebe. Wie leicht sagt sich das dahin, wie oft haben wir selbst es schon formuliert, ohne weiter darüber nachzudenken. Eine Floskel halt, ein Sprachritual – wie die ganze Weihnachtszeit längst zur Aneinanderreihung von Ritualen und Floskeln geworden ist.

Das muss nichts Schlechtes sein, schließen sie uns doch, dann nennen wir sie Tradition, mit der eigenen Vergangenheit kurz, mit der eigenen Geschichte, mit der unserer Familien. Und vielleicht wird das Gefühl dafür, was Heimat sein könnte, nie so spürbar wie an den Weihnachtstagen. Obschon diese Feiertags-Heimat selbstredend Fiktion ist: Kein Fest war je so schön, wie wir es uns aus dem Abstand der Jahre schönträumen. Was doppelt problematisch ist, weil diese Fiktion ja zum Maßstab wird, zur Blaupause für die jeweils aktuellen Jahrgänge. Und dieses Duell können die nur verlieren.

Hass präsenter als Liebe?

Dieses Jahr ohnehin. Weil die Pandemie bereits zum zweiten Mal vieles von dem genommen hat, was für viele unbedingt dazugehört zur Weihnachtszeit. Den Weihnachtsmarkt und das Weihnachtsoratorium davor, auch das Feuerwerk danach, den Kirchgang dazwischen – und schließlich bis zur Feier im Kreis der Familie, die diesmal auch wieder allzu oft kollidiert mit aktuellen Kontaktbeschränkungen.

Andererseits ist ja erfahrungsgemäß gerade hier der Unterschied zwischen verklärter Erinnerung und gelebter Wirklichkeit besonders groß, weil unsere Lieben im Zweifelsfalle andere Vorstellungen vom Fest der Liebe haben, bleibt die allzu oft auf der Strecke. Insofern hat es vielleicht auch sein Gutes, dass das Fest der Liebe in diesem Jahr in vielen Fällen anders ausfällt als gewohnt.

„Weihnachten“, sagt Papst Franziskus, „ist oft ein lautes Fest. Es tut uns aber gut, ein wenig still zu werden, um die Stimme der Liebe zu hören.“ Schlichte Worte, große Worte – und doppelt wahr in einer Zeit, in der die Pandemie einen Keil in viele Familien getrieben hat, in der sich auch rund ums Weihnachtsfest der Hass weitaus präsenter scheint als die Liebe.

Rituale fehlen – und noch mehr die Menschen

In dieser aufgeheizten Situation kann es tatsächlich nicht schaden, einmal zur Ruhe zu kommen – im Zweifelsfalle auch ohne die, mit denen man das Fest der Liebe nur aus Tradition verbrächte, als Ritual, als Hochfest der Floskeln. Denn jedes ernsthafte Gespräch würde allzu schnell zum derzeit beherrschenden Thema führen und damit wieder an den Abgrund, weil es auf beiden Seiten längst nicht mehr um die längst verschossenen Argumente geht, sondern nur noch ums Recht haben.

Dennoch werden sie all denen, die nicht zueinanderkommen können über die Feiertage im Zweifelsfalle natürlich fehlen, die Rituale und mehr noch die Menschen. Und zwar nicht nur weil wir, wie Goethe nüchtern feststellte, selbst das Unangenehme, woran wir uns gewöhnt haben, ungern vermissen.

Von Peter Korfmacher