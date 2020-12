Leipzig

Das Weihnachtsfest nähert sich mit großen Schritten. Aufgrund der diesjährigen Unsicherheiten haben viele ihre Weihnachtsplanung erst auf den letzten Drücker machen können. Gut möglich, dass manch einer nun die Weihnachtstage anders verbringt als ursprünglich geplant und noch nach einem Weihnachtsbaum zum Schlagen sucht. Für alle, die noch kurzentschlossen einen Baum schlagen wollen und können, hat die LVZ eine Übersicht mit Karte für fällfähige Nadelbäume zusammengestellt.

Die Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie schlagen sich dabei auch im diesjährigen Verkauf nieder. Das berichtet jedenfalls Ulrich Haberland von der Sächsischen Christbaum GbR in Zschernitz beim Telefonat mit der LVZ Ende vergangener Woche. Viele Kunden hätten in diesem Jahr bereits zu einem früheren Zeitpunkt gekauft.

„Die Auswahl ist zu diesem Zeitpunkt geringer als üblich. Mir scheint, als wären wir in der Saison schon vier bis fünf Tage weiter als üblich.“ Viele Händler hätten jedoch noch einmal das Angebot in den Verkaufsstellen in Leipzig und den Ortschaften aufgestockt – für die, die zum Schlagen des Baums aktuell nicht rausfahren können.

Auch Bernd Neidhardt von der Gärtnerei Gebrüder Neidhardt und dem Christbaumland in Zwenkau bestätigt den Eindruck. „Die Nachfrage hat sich definitiv vorverlagert. Das war für uns alle eine angespannte Lage.“ Ob Kurzentschlossene überhaupt noch eine Tanne ergattern können, sei nach dem Run auf die Bäume ungewiss. „Wir wissen noch gar nicht, ob wir am 23. Dezember überhaupt noch einen Baum anbieten können.“ Es gilt: Nur solange der Vorrat reicht.

Hinweis: Gemäß der aktuell geltenden Corona-Schutz-Verordnung dürfen sich Bürger in Sachsen aktuell nur 15 Kilometer um den eigenen Wohnort herum bewegen.

Christbaumland

Wo: Kleindalzig an der B186, Altenburg an der B180 ( Zeitzer Straße), Dölzig an der B181 (neben Esso-Tankstelle), Lösau an der Weißenfelser Straße (ehemals B87)

Wann: Täglich von 9.30 bis 17 Uhr, bis 23. Dezember von 9.30 bis 16 Uhr. Nur solange der Vorrat reicht.

Bäume: Nordmann-, Colorado- und Koreatanne, Blaufichte, Fichte

Preise: Je nach Größe, Qualität und Art.

Sonstiges: Werkzeug zum Ausleihen vorhanden. Anfahrtsskizzen auf der Website.

Webseite: www.gartenbau-neidhardt.de

Sächsische Christbaum GbR

Wo: Doberstauer Straße 5, 04509 Zschernitz

Wann: täglich 9 bis 17 Uhr, am 24. Dezember bis 12 Uhr

Bäume: Blaufichte

Preis: Preisspanne zwischen 12 und 39 Euro (Standardgrößen) je nach Qualität und Art.

Anfahrt: Abfahrt Brehna (B100) Richtung Bitterfeld, nach Brehna rechts Richtung Delitzsch, nach 2 Kilometern rechts nach Zschernitz, in Zschernitz rechts abzweigen, noch 500 Meter (außerhalb der Ortschaft). Abfahrt Wiedemar, rechts halten, nach Kölsa, danach rechts Richtung Klitschmar, dort links Richtung Zschernitz, dort links Richtung Doberstau, noch 500 Meter (außerhalb der Ortschaft).

Sonstiges: Werkzeug zum Ausleihen vorhanden. Anfahrtsskizze auf der Website, da nicht alle GPS-Geräte die Standorte korrekt anzeigen.

Telefon: 034602 21040

Webseite: http://christbaeume.de

Tannenhof Richter

Wo: Dorfstraße 9, 04824 Brandis

Wann: Täglich von 8 Uhr bis Sonnenuntergang, auch an den Weihnachtsfeiertagen.

Bäume: Fichte, Kiefer, Colorado-, Nobilis-, Kork- und Nordmanntanne

Anfahrt: A14, Abfahrt Kleinpösna

Preise: Je nach Größe, Qualität und Art

Sonstiges: Werkzeug und Hilfe zum Schlagen des Baumes vor Ort verfügbar.

Telefon: 01575 8488972

Webseite: www.weihnachtsfeiern-leipzig.de/tannenhof-richter

Weihnachtsbaum GbR

Wo: Bergstraße 7, 04654 Frohburg OT Frankenhain

Wann: Bis 23. Dezember, täglich von 9 bis 17 Uhr

Bäume: Fichte, Blaufichte, Nordmanntanne

Preis: Je nach Größe, Qualität und Art

Sonstiges: Axt und Säge stehen zur Verfügung.

Telefon: 034341 33791

Webseite: www.weihnachtsbaum-lindner.de

Weihnachtsbaum-Kulturen Harzendorf

Wo: Leisniger Straße (neben dem Kleingartenverein Gesundbrunnen), 04680 Colditz

Wann: bis 23. Dezember, täglich von 9 bis 17 Uhr

Bäume: Nordmanntanne, Blaufichte

Preise: 16 Euro pro Laufmeter ( Nordmanntanne), 12 Euro pro Laufmeter ( Blaufichte)

Sonstiges: Axt und Säge vor Ort verfügbar.

Telefon: 0173 7855200

Webseite: www.weihnachtsbaum-harzendorf.de

Angaben ohne Gewähr. Kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Von Bastian Schröder