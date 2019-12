Weihnachtsessen für Obdachlose und Einsame – Heilsarmee braucht noch Hilfe

Leipzig

Advent und Weihnachten – für allein lebende Menschen und Bedürftige sind die besinnlichen Tage oft die schwierigste Zeit des Jahres. Besonders an Heilig Abend leiden viele Menschen unter ihrer Einsamkeit. Deswegen veranstaltet die Heilsarmee am Abend des 24. Dezember eine Weihnachtsfeier für Obdachlose und Einsame im Begegnungszentrum „Die Brücke“ in der Straße Südblick 5A. Das Motto: „ Weihnachten allein? – muss nicht sein!“

Um auch in diesem Jahr bedürftigen Menschen ein besinnliches Fest zu ermöglichen, benötigt die Heilsarmee allerdings noch Hilfe. Denn noch sind nicht alle Kosten für Essen, Weihnachtsbaum, Seife, Servietten und viele weitere Kleinigkeiten gedeckt. Informationen zur Spendenaktion finden Sie unter:

So können Sie spenden Heilsarmee Leipzig IBAN: DE67 8609 5604 0337 0027 81 Stichwort: Weihnachtsfeier Oder online unter www.heilsarmee.de/leipzig ( SEPA, Visa, Mastercard, Paypal, Sofort-Überweisung)

Seit 2010 bietet die Heilsarmee das Weihnachtsfest für Bedürftige an. Gedacht ist es für Menschen mit kleinem Geldbeutel, Alleinstehende und Obdachlose. Familien sind auch willkommen. „Es gibt viele Leute, die Weihnachten gegen die Einsamkeit ankämpfen und Obdachlose, die abends noch eine Möglichkeit zum Aufwärmen suchen“, erklärt Leiter Mark Backhaus. „Aber auch Familien mit wenig Geld wollen wir ein weihnachtliches Ambiente mit einer Bescherung ermöglichen.“

Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr, Einlass ab 17.45 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, wird aber empfohlen. Telefon: 0341 2518880.

Von Bastian Schröder