Weihnachtsfichte steht auf dem Markt in Leipzig – Probeleuchten in zwei Wochen

Der Baum für den diesjährigen Weihnachtsmarkt in Leipzig steht. Pünktlich um 7 Uhr kam der Tieflader mit seiner nadligen Fracht zum Aufbau an. Ein Schwerlastkran war dann kurz vor 8 Uhr montagebereit. Mit Geduld und Spucke machten sich die Forstspezialisten an ihre Aufgabe und um 9.21 Uhr stand die Fichte erstmals am gewohnten Standort, wurde anschließend aber noch einige Male korrigiert und mit Holzkeilen befestigt.

Zur Galerie Am 7. November wurde eine Fichte aus dem Vogtland aufgestellt.

Stamm zu dick

Zuvor war aber noch Feinarbeit nötig. Ein Problem, was auch viele Leipziger zu Heiligabend lösen müssen, tauchte auf dem Markt auf: der Stamm war zu dick. Mit einer Kettensäge wurde der Überstand abgeschnitten, bevor er in eine Öffnung im Pflaster eingelassen wurde. Das Loch im Markt wurde bei den Umbauarbeiten des Platzes fest installiert und wird im restliche, Jahr, ähnlich wie bei einem Gully, mit einem Deckel verschlossen.

JETZT LIVE: Leipzig bekommt seinen Weihnachtsbaum! Gepostet von LVZ Leipziger Volkszeitung am Mittwoch, 6. November 2019

Ausgesucht hat den Weihnachtsbaum der Forstbetrieb Jacob, der ihn am Vortag auch gefällt hatte. Die Forstarbeiter kürzten dann den fünf Tonnen schweren Riesen auf eine Länge von knapp 25 Meter, um ihn für den Transport fertig zu machen. Beim Aufbau vor Ort war auch Sachsen Waldkönigin Gina Maria Jacob aus Wohlhausen bei Markneukirchen. „Wichtig ist, dass der Baum rundum benadelt ist“, sagte sie. Das sei gerade bei Gehölzen aus dem Wald schwierig, die oft auch kahle Stelle aufwiesen und somit für einen Weihnachtsmarkt nicht taugten.

Wladkönigin Gina Maria Jacob. Quelle: Dirk Knofe - Picturework.eu

Borkenkäfer erschweren Suche

Auch dieses Jahr war die Suche nach einem geeigneten Baum deshalb schwer, vermeldet die Stadt Leipzig. Viele Fichten leiden zusätzlich unter der extremen Trockenheit oder unter Borkenkäfern und sind deshalb nicht dafür geeignet, mehrere Wochen auf dem Markt zu stehen. Fündig wurde die Stadt dennoch. Und zwar in einem Vorgarten in Buchwald (Vogtlandkreis). 70 Jahre stand dort die Fichte. Jetzt wurde sie ihren Besitzern schlichtweg zu groß. Die Wurzeln beschädigten die Mauern der anliegenden Häuser. Außerdem drohte der Baum wegen seiner Höhe umzukippen.

600 Kugeln und Probeleuchten

Insgesamt 600 rote und goldene Kugeln schmücken demnächst die Äste. 3000 LED-Lichter sorgen für den künstlichen Kerzenschein. Ein erstes Probeleuchten ist von der Stadt am 21. November um 16.30 Uhr geplant. In der Woche darauf startet dann am 26. November der Leipziger Weihnachtsmarkt mit der feierlichen Eröffnung um 17 Uhr.

Bis zum Jahreswechsel steht der Baum nun an seinem Platz. Danach wird er am 3. Januar ein zweites Mal gefällt und zu Nutzholz zersägt. Übrigens: Nachdem in den vergangenen Jahren die angebotenen Baumspenden allesamt leider zu klein waren, hat die Stadt in diesem Jahr auf einen entsprechenden Aufruf verzichtet.

Von mro/hem