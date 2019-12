Leipzig

Die Weihnachtszeit soll friedlich und besinnlich sein – das sehen wohl auch die Mitarbeiter des Leipziger Ordnungsamtes so. Auch in diesem Jahr haben sie wieder den traditionellen Weihnachtsfrieden ausgerufen. Das Leipziger Ordnungsamt teilte mit, dass in der Zeit vom 17. bis zum 26. Dezember weder schriftliche Verwarnungen und Bußgeldbescheide versandt werden. Aber auch hier gilt: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die Briefe werden nach den Feiertagen durchaus versendet, auch die Bearbeitungsfristen verschieben sich damit nach hinten.

Zwei Ausnahmen gibt es trotzdem: Entscheidungen zu Vorgängen, die andernfalls verjähren würden, werden ebenso weiterhin zugestellt wie Bescheide, die aus Gründen der Gefahrenabwehr unumgänglich sind.

Auch Kontrollen werden während der Zeit des Weihnachtsfriedens durchgeführt. Begangene Rechtsverstöße würden ebenfalls weiterhin geahndet, hieß es in der Mitteilung. Mit Verkehrskontrollen sei in den Abendstunden und an den Wochenenden zu rechnen.

Von ps