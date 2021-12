Leipzig

Alle Jahre wieder wird verzweifelt nach Weihnachtsgeschenken gesucht. Doch was ist eine originelle Idee, die sogar aus der Leipzig kommt? Die LVZ hat eine Auswahl für Sie zusammengestellt.

1. Selbstgemalt: Karten, Kalender und Bilder

Ein Geschenk muss nicht immer riesig sein – für Freude sorgt auch eine Karte oder ein Bild. Das Zündwerk, ein Atelier im Leipziger Osten, gestaltet Illustrationen, Collagen und Postkarten. Inspirieren lassen Sie sich dabei von Comic, Retro-Science Fiction und Vintage. Das sieht man unter anderem an dem „Dan Pop Kalender“ – ein Wandkalender mit Science Fiction Landschaften und Szenerien im japanischen Stil. Die Illustrationen wurden mit Feder und Tinte gezeichnet und dann digital coloriert.

Der Dan Pop Kalender ist erhältlich beim Zündwerk in Leipzig. Quelle: Zündwerk

Auch bei Rotberta gibt es liebevoll gestaltete Papeterie – mit Sinn für Upcycling und Nachhaltigkeit. Darauf sind häufig Motive aus der Natur, illustriert durch schwarze, filigrane Linien und eine reduzierte und harmonische Farbgebung. Eine schöne Idee sind die „Zeit statt Zeug“-Gutscheinhefte mit jeweils zehn Gutscheinen zum Selbstausfüllen. Dazu wird eine Liste mit über 60 Gutscheinideen mitgeliefert.

2. Geschenke für die Umwelt

Geschenke aus dem Botanischen Garten in Leipzig kommen nicht nur dem Empfänger zu Gute, sondern auch der Artenvielfalt. Die finanziellen Einnahmen werden für den Ausbau, Erhalt und Pflege des Gartens verwendet. Gibt es eine Lieblingspflanze, die sie schützen möchten? Dann können Sie eine Pflanzenpatenschaft verschenken. Mehr als 8000 verschiedene Pflanzen stehen zur Auswahl.

Die „alten Falter“ aus dem Botanischen Garten in Leipzig Quelle: Botanischer Garten Leipzig

Als Pflanzenpate erhalten Sie eine Patenurkunde, ein eigenes Unterstützer-Schild (auf Wunsch) und werden eingeladen, wenn das ausgewählte Geschenk in voller Blüte steht. Auf der Website des Botanischen Gartens ist eine Liste mit patenschaftstauglichen Pflanzen zu finden. Aber auch vor Ort kann ein „Patenkind“ ausgesucht werden.

Eine noch außergewöhnlichere Geschenkidee: die „alten Falter“. Schmetterlinge werden nur wenige Wochen alt und sterben nach der Fortpflanzung natürlich an Altersschwäche, manche aber auch in Liebeleien. Nach ihrem Tod werden sie vom Förderkreis präpariert und in einem Holzrahmen als Dekoration aufbereitet. Die „alten Falter“ werden am 11. und 18. Dezember von 10 bis 12 Uhr am Haupteingang in der Linnéstraße für 30 bzw. 40 Euro pro Stück verkauft. Es gilt das Prinzip „first come, first serve“.

3. Schmuck, Keramik, Accessoires

Leipziger Allerlei findet man noch bis zum 22. Dezember im Pop Up Store „Salon Lokal“ in Specks Hof. Dort gibt es verschiedenste Produkte von Leipziger Künstlern und Produzentinnen. Den Pop Up Store gibt es bereits zum vierten Mal in Folge. Doch gerade in der Corona-Pandemie benötigen viele Selbstständige dringend Unterstützung, da zum Beispiel Weihnachtsmärkte ausfallen. Im Laden findet man unter anderem Schmuck von „Hermoosa“, Taschen von „Mein Taschi“, Kerzen der Diakonie und Notizbücher von „Blaupause“.

Weihnachtsgeschenke direkt aus Leipzig findet man im „Salon Lokal“. Quelle: Andre Kempner

Außerdem wird auch Keramik von „Makipottery“ verkauft. Wer lieber selbst kreativ werden möchte, kann auch einen Töpferkurs in der Kunstschule Goldfisch verschenken. Aber: Die Kurse finden aktuell aufgrund der Corona-Lage nur für Kinder bis 16 Jahre statt.

Ein Töpferkurs in der Kunstschule Goldfisch. Quelle: Marion Herzberg

4. Spirituosen aus der Messestadt

Wer lieber Flüssiges verschenkt, findet verschiedenste Spirituosen in und aus der Messestadt. Zum Beispiel bei der Leipziger Spirituosen Manufaktur. Von Pfefferminz- und Johannisbeerlikör, über Wodka bis hin zu Rum ist für jeden Geschmack etwas dabei. Rohstoffe werden möglichst von regionalen Partnern bezogen.

Die Connewitzer Likörfabrik produziert in der Südvorstadt aktuell vier Sorten Likör. Quelle: Dirk Knofe

Ein weiterer lokaler Produzent ist die Connewitzer Likörfabrik. Hier finden vor allem fruchtige Gaumen Freude. Rhabarber, Melone, Gurke und neu im Sortiment: Kastanie. Spätis, Bars und Gaststätten in Leipzig verkaufen die ausgefallenen Likörsorten. Ein Highlight ist auch die Flasche im Stil der 20er-Jahre.

Bei Tante Gerda im Leipziger Westen wird aus frischen Limetten handgemachter Likör. Enthalten sind nur natürliche Inhaltsstoffe und viel Herzblut.

5. Dinner zum Rätselraten

Ein Dinner kann jeder – ein Krimidinner ist hingegen ein ganz besonderes Erlebnis. Während des mehrgängigen Menüs muss ein Kriminalfall gelöst werden. Wer ist der Täter? Und weilt er vielleicht sogar unter uns? In der Messestadt gibt es dafür verschiedene Anbieter, unter anderem das Marriott Hotel oder im Pentahotel.

Lecker essen und dabei einen Kriminalfall lösen: Im Pentahotel ist das möglich. Quelle: Pentahotel

Wer nicht gerne Detektiv spielt, sondern sich lieber auf das Essen konzentriert, ist beim „Dinner in the Dark“ richtig. In Leipzigs Dunkelrestaurant wird tatsächlich in völliger Dunkelheit gegessen – das Essen wird somit nur mit vier Sinnen wahrgenommen. Das Menü kann entweder vorher ausgesucht werden, oder man lässt sich überraschen. Online sind Gutscheine erhältlich.

Von Yvonne Schmidt