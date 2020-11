Weihnachtsgeschenke für Kinder von 6 bis 11 Jahre – 10 Tipps aus Leipziger Geschäften

Leipzig

Noch scheint Weihnachten weit entfernt. Das täuscht. Kaum geblinzelt, stehen die Feiertage vor der Tür. Nun ist es an der Zeit, die passenden Geschenke auszusuchen. Leicht fällt das nie. Zumal die Auswahl überwältigend groß ist. Überlegen Eltern meist schon lange, was sie dem Nachwuchs schenken können, fällt die Wahl Großeltern, Tanten und Onkel, Paten und Freunden noch viel schwerer. Hier zehn ausgewählte Empfehlungen aus lokalen Geschäften, die eine Entscheidung erleichtern können.

Rettungshubschrauber von Lego Technic. Quelle: Patricia Liebling

Anzeige

1) Lego Technik: Der Lego Technic 2-in-1-Rettungshubschrauber verfügt über realitätsgetreue Funktionen und Merkmale, wie zum Beispiel drehbare Rotoren, sich öffnende Seiten- und Hecktüren, eine funktionierende Seilwinde und eine Rettungstrage. Dieser robuste Helikopter für Kinder besitzt ein realitätsgetreues Farbmuster in Rot, Weiß und Schwarz und kann für doppelten Bau- und Spielspaß in ein futuristisches Konzeptflugzeug umgebaut werden.

Kosten: 39,99 Euro / Erhältlich bei: Vedes Point Spielwago, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig

Puppe von L.O.L. Surprise!. Quelle: Patricia Liebling

2) Puppe: Die detailgetreue O.M.G.-Puppe der Firma L.O.L. Surprise! ist circa 27 Zentimeter groß, hat neun Bewegungspunkte und Haare zum Frisieren. Hinzu kommen mehr als 25 Überraschungen, passende Outfits und Accessoires wie Schuhe und Bürste.

Kosten: 69,99 Euro / Erhältlich bei: Vedes Point Spielwago, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig

Voll ausgestattetes Chemielabor. Quelle: Clementoni

3) Chemielabor: Das Chemielabor von Clementoni ist ausgestattet für 200 Experimente, die gefahrlos durchgeführt werden können, und lädt zum Staunen und Lernen ein. Eine umfassende Bildanleitung beschreibt und erklärt sämtliche Experimente, sodass wirklich nichts schiefgehen kann. Die benötigten Chemikalien sind enthalten.

Kosten: 24,99 Euro / Erhältlich bei: Spiele Max, Höfe am Brühl Am, Brühl 1, 04109 Leipzig

Ob Musik oder Hörspiel – mit den Kopfhörern von JBL ist der passende Sound garantiert. Quelle: JBL

4) Kopfhörer: Die JBL-Kopfhörer JR300 überzeugen durch integrierte Lautstärkenbegrenzung (weniger als 85 dB), einen gepolsterten Kopfbügel und speziell entwickelte Ohrpolster für federleichten Sitz. In hellblau sprechen sie zudem Jungen und Mädchen an. Es gibt sie aber auch in einigen anderen Farben sowie als kabellose Variante, die aber etwas teurer ist.

Kosten: 22,41 Euro / Erhältlich bei: Conrad Electronic, Neumarkt 20, 04109 Leipzig

Bücher gehen immer. Quelle: Patricia Liebling

5) Bücher: Mit Büchern erreicht man Jungen wie Mädchen gleichermaßen. Hier zwei Vorschläge: In „Luca und Ludmilla“ treffen ein gebeutelter Junge und eine Hexe auf der Jagd nach Menschenblut aufeinander. Was klingt, als braue sich großes Unheil zusammen, endet dann doch ganz anders. Denn Lucas positive Energie stellt Ludmillas Leben ganz schön auf den Kopf. Außerdem: In „ Weihnachten mit Opa“ bereiten Jonas, seine Schwester Marie zusammen mit ihrem Opa alles für Weihnachten vor. Denn ihre Eltern sitzen am Flughafen fest. Doch Opa Franz hält nicht viel von durchgeplanten Feiertagen. Er findet, man soll die Dinge spontan angehen: Wie wäre es, wenn die Gans einfach mitfeiert? Kann man sich den Christbaum vielleicht auch im Stadtpark besorgen? Und wäre es nicht schön, am Weihnachtsabend noch ein paar Überraschungsgäste einzuladen? Ein tolles Weihnachtsbuch für Jung und Alt.

Kosten:14/10 Euro / Erhältlich bei: Kinderbuchladen Serifee, Karl-Liebknecht-Straße 36, 04107 Leipzig

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach

Das Konstruktionsspiel Binabo bietet unzählige Möglichkeiten. Quelle: TicToys – die neue Spielzeugmanufaktur

6) Konstruktionsspiel: Endlose Möglichkeiten bietet das Konstruktionsspiel Binabo. Die baugleichen Chips bestehen aus Bioplastik aus Zucker- und Holzfasern und sind extrem widerstandsfähig. Bis zu 180 Grad lassen sich die einzelnen Elemente verbiegen und bieten damit unzählige Möglichkeiten, Objekte, Spielzeuge, Bälle und vieles mehr zu konstruieren. Die Sets eignen sich für die Kleinsten wie auch für ältere Kinder, seit Neuestem bietet der Leipziger Anbieter Tictoy auch eine schwarz-weiße Variante für Erwachsene an, aus denen verschiedene Designobjekte geformt werden können. Das kleine Set mit 24 Teilen ermöglicht erste Konstruktionen vom Ball bis zur Frisbee, mit dem mittleren (60 Chips) und großen (240 Chips) Set sind der eigenen Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Anleitungen für Grundformen und unterschiedliche Tiere, Häuser, Lampenschirme und mehr liegen den Sets bei, dazu Spielideen für Kindergeburtstage. Wer noch mehr Lust bekommen hat, kann sich auch die Tutorials auf Instagram genauer anschauen.

Kosten: von 10 Euro (24 Chips) bis 90 Euro (240 Chips) / Erhältlich bei: TicToys, Industriestraße 11, 04229 Leipzig

Edelstahlflaschen in verschiedenen Größen von Brotzeit. Quelle: Patricia Liebling

7) Trinkflasche: Die Getränkeflasche für Schule, Sport und Freizeitaktivitäten besteht aus 100 Prozent gebürstetem Edelstahl und ist frei von Schadstoffen wie BPA, PVC oder Blei. Die Trinkflasche des Herstellers Brotzeit fasst 350 beziehungsweise 500 Milliliter und kann im Geschirrspüler gereinigt werden.

Kosten:18,95/20,95 Euro / Erhältlich bei: Wildfang, Karl-Liebknecht-Straße 16, 04107 Leipzig

Ein Scooter der Firma Six Degrees. Quelle: Patricia Liebling

8) Scooter: Mit dem Roller von Six Degrees ist es egal, ob man offroad, auf Kopfsteinpflaster oder anderen Untergründen unterwegs ist – die erschütterungsdämpfenden Luftreifen meistern jede Art von Gelände und schonen so die Gelenke. Die Reifen kommen mit einem Autoventil, Straßenprofil und einer nylonverstärkten Felge aus Polypropylen daher. Mit einem in drei Stufen verstellbaren Lenker kann der Scooter bequem von Erwachsenen oder aber auch auf einer der niedrigeren Stufen von Kindern genutzt werden.

Kosten: 92 Euro / Erhältlich bei: Zweirad Stadler, Straße des 18. Oktober 46 / Messehalle 15, 04103 Leipzig

Eine Armbanduhr der Firma Lacoste. Quelle: Patricia Liebling

9) Armbanduhr: Diese Kinderuhr von Lacoste ist mit einem Kunststoffgehäuse und einem Silikonarmband ausgestattet. Im Inneren des Gehäuses befindet sich ein Quarzwerk, das von einem Mineralglas geschützt wird. Auf dem Zifferblatt befinden sich gut lesbare Ziffern sowie der Markenname und das Logo. Die Uhr ist wasserdicht bis 50 Meter.

Kosten: 59,99 Euro / Erhältlich bei: Galeria Karstadt Kaufhof, Neumarkt 1, 04109 Leipzig

Die Carrera-Rennbahn – ein Klassiker für Jungen und Mädchen. Quelle: Patricia Liebling

10) Rennbahn: Actionreiche Rennen verspricht die Carrera GO!!! Autorennbahn „Catch Me“. Die 8,4 Meter lange Wohnzimmerpiste sorgt mit Doppellooping, Fly-Over und Sprungschanze für abwechslungsreiche Action und ungebremsten Spielspaß. In diesem Set für Kinder ab sechs Jahre ist alles enthalten was für ein Rennen benötigt wird: zwei Fahrzeuge, Transformator, Anschlussschiene, zwei Handregler (mit Turbo-Button für mehr Geschwindigkeit), Rundenzähler, Engstelle, Kreuzung, Fly-Over, Looping, Sprungschanze, Geraden, Kurven, Leitplanken, Stützen.

Kosten: 69,99 Euro / Erhältlich bei: Galeria Karstadt Kaufhof, Neumarkt 1, 04109 Leipzig

Von Patricia Liebling