Weihnachtsgeschenke für Kleinkinder – 10 Empfehlungen für leuchtende Augen

Ob Geburtstag oder Weihnachten – Geschenke auszusuchen, fällt nie leicht. Zumal die Auswahl überwältigend groß ist. Überlegen Eltern meist schon lange, was sie dem Nachwuchs schenken können, fällt die Wahl Großeltern, Tanten und Onkel, Paten und Freunden noch viel schwerer. Hier zehn ausgewählte Empfehlungen aus lokalen Geschäften, die eine Entscheidung erleichtern können.

Handspielpuppen der Firma Kersa. Quelle: Patricia Liebling

1) Handspielpuppe: Die runden Naturholzköpfe mit einer Holznase machen den Charme der gedrechselten Kersa-Handspielpuppen aus. Die leichte Maserung des Holzes lässt die Puppen natürlich und lebendig wirken. Die Handpuppen sind zu 100 Prozent deutsche Handarbeit und haben eine Größe von circa 28 Zentimetern.

Kosten: 21 Euro / Erhältlich bei: Spielerei, Karl-Liebknecht-Straße 30, 04107 Leipzig

Bausteine des Herstellers Kapla. Quelle: Patricia Liebling

2) Bausteine: 200 Teile bilden den Grundstock dieser aus naturbelassenem Pinienholz gefertigten Bausteine der Firma Kapla. Fantasie und Konzentration sind gefordert, wenn aus den Leisten Bauwerke, Figuren, Fahrzeuge, Tiere und vieles mehr entstehen sollen. Alle Leisten sind rechtwinklig und haben das gleiche Maß. Da sie nicht fixiert, sondern nur übereinandergelegt, -gestellt und -gestapelt werden, ist vor allem eine gut entwickelte Feinmotorik wichtig. Ein Heft mit Vorschlägen liegt bei.

Kosten: 50 Euro / Erhältlich bei: Spielerei, Karl-Liebknecht-Straße 30, 04107 Leipzig

Puzzle, Suchbild und Poster in einem von Djeco. Quelle: Patricia Liebling

3) Puzzle: Mit einem zauberhaft schönen Motiv ist dieses qualitativ hochwertige Puzzle aus dem Hause Djeco ein Spielzeug mit Deko-Charakter. 35 zusammengesetzte Einzelteile ergeben ein Tier-Orchester im Wald, das sich eingerahmt als Wandbild eignet. Nettes Detail: Die einzelnen Tiere rahmen das Gesamtmotiv, sodass sich das fertige Puzzle gleichzeitig als Suchbild anbietet.

Kosten: 15 Euro / Erhältlich bei: Spielerei, Karl-Liebknecht-Straße 30, 04107 Leipzig

Das Gesellschaftsspiel „Traumfänger“ von Space Cowboys. Quelle: Patricia Liebling

4) Gesellschaftsspiel: Das kooperative Brettspiel „Traumfänger“ des Herstellers Space Cowboys kann von zwei bis vier Spielern ab vier Jahre gespielt werden. Eine Partie dauert knapp 15 Minuten. Spieler verdecken mit Kuscheltieren wechselnde Albtraumwesen und verwandeln die bösen Träume dadurch in schöne Geschichten. Gesammelt werden dabei gute Traumplättchen.

Kosten: 19,99 Euro / Erhältlich bei: Capito, Karl-Liebknecht-Straße 36, 04107 Leipzig

Die Stricksusel von goki. Quelle: Patricia Liebling

5) Stricksusel: Mit diesem Geschenk aus Holz von goki kann sich der Nachwuchs kreativ austoben. Geschult werden dabei Feinmotorik, Konzentration und Ausdauer. Mit der Stricksusel entstehen mit etwas Geduld und Geschick kleine Kunstwerke.

Kosten: 4,99 Euro / Erhältlich bei: Capito, Karl-Liebknecht-Straße 36, 04107 Leipzig

Das Cargo Tunnel Set von Brio. Quelle: Patricia Liebling

6) Cargo Tunnel Set: Beim Spiel mit dem Tunnel-Set der Firma Brio gibt es viel zu tun: In der Fördermine lagert die Kohle, die auf den Zug geladen und zum Lastwagen gebracht wird. Der fährt die Kohleladungen in die Stadt, wo man sie braucht. Die Stadt ist mit dem Zug über den Berg oder durch den Tunnel hindurch erreichbar. Zum Bergbau-Set gehören eine Batterielok, ein Magnetkran und ein Bergtunnel.

Kosten: 29,90 Euro / Erhältlich bei: Capito, Karl-Liebknecht-Straße 36, 04107 Leipzig

Bücher wie „Kalle und Elsa“ sowie „Willibarts Wald“. Quelle: Patricia Liebling

7) Bücher: In „Kalle und Elsa“ geht’s um zwei Freunde, die mithilfe ihrer Fantasie in den tiefsten Dschungel – eigentlich den Garten – abtauchen. Eine Alltagsgeschichte in modernen Bildern und mit wenigen treffenden Worten. In „Willibarts Wald“ geht es um einen Holzfäller, der verschiedenen Tieren Unterschlupf in seinem Bart gewährt, nachdem er ihr Zuhause – die Bäume – zerstört hat. Eine charmante Geschichte über Bärte und Bäume – und den Schutz der Umwelt.

Kosten: 16,95/14 Euro / Erhältlich bei: Kinderbuchladen Serifee, Karl-Liebknecht-Straße 36, 04107 Leipzig

Nachtlichter von a little lovely company. Quelle: Patricia Liebling

8) Nachtlicht: So ganz im Dunkeln – da fühlen sich viele kleine Kinder beim Schlafengehen nicht wohl. Da kommt ein Nachtlicht gerade recht – zum Beispiel eines der Firma a little lovely company. Die Lampen sind aus ökologischem PBA und bleifreiem PVC hergestellt. Dank der LED-Lampe wird die Birne nur handwarm und ist so ein sicheres Licht für das Kinderzimmer. Ein Timer schaltet das Lämpchen nach 15 Minuten aus. Möglich ist aber auch ein dauerhaftes Leuchten.

Kosten: 14,95 Euro / Erhältlich bei: Wildfang, Karl-Liebknecht-Straße 16, 04107 Leipzig

Transportable Werkbank im Bosch-Design. Quelle: Theo Klein GmbH

9) Werkbank: Mit dieser zusammenklappbaren Werkbank im Bosch-Design der Firma Theo Klein können Kinder gleich loslegen. Zusammengebaut ist die Werkbank mit wenigen Handgriffen. Der Koffer beinhaltet zahlreiches ­Zubehör, womit die Werkbank bestückt wird, wie zum Beispiel Schraubstock, Hammer, Säge, Zange, Schraubenschlüssel, Schrauben­dreher und Latten mit passenden Schrauben und Muttern.

Kosten: 34,99 Euro / Erhältlich bei: Spiele Max, Höfe am Brühl Am, Brühl 1, 04109 Leipzig

Mit einem Balance-Board können sich kleine Kinder und auch Erwachsene beschäftigen. Quelle: TicToys – die neue Spielzeugkultur

10) Balance-Board: „Das.Brett“ – ein Balance-Board – ist gleichzeitig Spielobjekt, Fitnessgerät und Yoga-Hilfsmittel. Kinder nehmen das Brett als Wippe, Rutsche oder krabbeln drunter hindurch. Mit dem Spielzeug lässt sich der Gleichgewichtssinn trainieren, aber auch als Spielelement eignet sich das gebogene Brett aus elflagigem Buchenfurnier. Das Spielzeug stammt aus der Waldorfpädagogik und ist heute ein Alleskönner, der Kinder und Erwachsene anspricht.

Kosten: von 100 bis 135 Euro (mit oder ohne Korkunterlage) / Erhältlich bei: TicToys, Industriestraße 11, 04229 Leipzig

Von Patricia Liebling