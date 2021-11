Leipzig

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich für eine Absage der Weihnachtsmärkte im Freistaat ausgesprochen. „Dieses Corona zerrt an unseren Nerven und unserer Kraft. Aber wir sehen die Situation in den Krankenhäusern. Die Schwestern und Pfleger, die Ärztinnen und Ärzte sind wirklich am Limit und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Situation so gut wird in den kommenden Wochen, dass wir alle mit einem ruhigen Gewissen und mit einer Freude auf einem Weihnachtsmarkt Glühwein trinken. Während in den Krankenhäusern über die Belastungsgrenze hinweg gearbeitet wird“, sagte Kretschmer am Donnerstag gegenüber der Leipziger Volkszeitung.

Seinen Appell richtete Kretschmer dabei direkt an die Städte und Kommunen: „Ich möchte den Bürgermeistern und auch den Marktbetreibern den Rücken stärken, die auch heute schon sagen: Weihnachtsmärkte wird es in diesem Jahr nicht geben. Das ist eine bittere Entscheidung. Wir alle wünschen es uns.“ Unter anderem Meerane und Lichtenstein im Landkreis Zwickau hatten ihre Märkte zuvor bereits abgesagt.

Sonderrolle für Weihnachtsmärkte

Die erst am Montag in Kraft getretene sächsische Corona-Schutzverordnung lässt Weihnachtsmärkte trotz hoher Infektionszahlen ausdrücklich zu, wenn auch mit Einschränkungen. So müssen die Märkte in Flanier- und Verweilbereiche eingeteilt sein. Im Flanierbereich könnte unter anderem auf Kontakterfassung, 3G-Regelung und Maskenpflicht verzichtet werden. In den Verweilbereichen entfallen die Einschränkungen, wenn sich nicht mehr als 1000 Personen zur gleichen Zeit in dem Bereich aufhalten.

Warum werden diese Sonderregeln festgeschrieben, wenn der Ministerpräsident wenige Tage später die Absage fordert? Kretschmer schiebt die Verantwortung weiter: „Bei uns hier im Freistaat Sachsen haben wir eine Vereinbarung mit der kommunalen Ebene, dass die Kommunen allein entscheiden“ – eine Argumentation, die bei der Stadt Leipzig für Unverständnis sorgt.

Stadt Leipzig droht ein Millionenschaden

„Für eine Absage durch die Kommunen fehlt es jeglicher rechtlicher Grundlage“, sagte Sprecher Matthias Hasberg am Donnerstag auf Nachfrage von LVZ.de. Allein auf die Messestadt würde bei einer Absage unter anderem durch Regressforderungen ein Schaden in Millionenhöhe zukommen, vom Vertrauensverlust bei Besuchern und Händlern ganz zu schweigen. „Die Verträge sind unterzeichnet, Bestellungen abgegeben, Personal eingestellt. Der Markt ist in Sack und Tüten“, konstatiert Hasberg. Einbußen der Händler könnten laut Staatskanzlei durch die bis Ende des Jahres laufende Überbrückungshilfe III abgefangen werden. Kommunen würden dagegen leer ausgehen.

„Wir sehen ja auch, mit dem Aufbau eines Weihnachtsmarktes sind Kosten verbunden“, signalisierte Kretschmer Verständnis für die Sorgen. Je eher nun für Klarheit gesorgt werde, desto besser. Seinen Vorstoß am Donnerstag begründete der Ministerpräsident auch mit einer persönlichen Erfahrung: „Ich war in einem Krankenhaus. Ich habe mit den Mitarbeitern dort gesprochen und das ist mein Rat. Ein Rat, auf diese Weihnachtsmärkte zu verzichten, auf Großveranstaltungen insgesamt zu verzichten. Es geht darum, dass diejenigen, die ungeimpft sind, in einem besonderen Schutzstatus sein müssen. Wir sehen ja die Inzidenz bei dieser Personengruppe weit über 1000.“ Am Donnerstag waren in Sachsen erstmals seit Beginn der Pandemie mehr als 6000 Infektionen an einem Tag registriert worden. Mit 521,9 Fällen pro 100.000 Einwohner und Woche wurde auch bei der Sieben-Tage-Inzidenz ein neuer Höchstwert erreicht.

Appell genügt nicht

Eine Entwicklung, die sich in den vergangen Wochen abzeichnete. Stadtsprecher Hasberg sieht den Ministerpräsidenten deshalb besonders in die Pflicht: „Die Corona-Schutzverordnung ist vier Tage alt. Jetzt plötzlich die Absage zu fordern, das passt nicht zusammen.“ Mit einem Appell sei es ohnehin nicht getan „Wenn es dem Ministerpräsidenten so wichtig ist, muss die rechtliche Grundlage für eine Absage geschaffen werden – eine extrem kurzfristige wohl bemerkt.“

Den Schuh, nicht früher einen gemeinsamen Weg ohne Weihnachtsmärkte freigemacht zu haben, will man sich in der Landesregierung aber nicht allein anziehen. Aus der Staatskanzlei hieß es am Nachmittag, man sei durchaus bereit gewesen Verantwortung zu übernehmen „und die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr abzusagen“. Dieser Vorschlag sei von den Städten und Gemeinden jedoch zu keinem Zeitpunkt mitgetragen worden.

Nach einem Jahr Corona-bedingter Pause soll der Leipziger Weihnachtsmarkt am 23. November starten. Vergangene Woche wurde bereits die Tanne auf dem Markt vor dem Alten Rathaus aufgestellt, auch die Buden werden bereits aufgebaut.

Von Anton Zirk