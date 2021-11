Verwirrung um die Weihnachtsmärkte in Sachsen: Zunächst hieß es am Dienstag, dass auch für sie die 2G-Regeln verpflichtend gelten. Doch das Ministerium ruderte wenig später zurück. Trotzdem könnte es Glühwein und Kräppelchen in Leipzig nur für Geimpfte und Genesene geben.