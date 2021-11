Leipzig

Wenn am Mittwoch der Leipziger Stadtrat unter Ausschluss der Öffentlichkeit darüber entscheidet, wer künftig den Leipziger Weihnachtsmarkt ausrichten wird, dann werden nur noch drei Bewerber auf der Liste stehen. Denn ein Bieter zog jetzt laut LVZ-Informationen sein Angebot zurück und begründete diesen Schritt mit Verfahrensmängeln.

Die Stadt Leipzig hatte Ende Oktober 2020 die Dienstleistungskonzession für die Organisation des Weihnachtsmarktes in den Jahren 2022 bis 2031 ausgeschrieben. Der Zuschlag ist heiß begehrt, verspricht er doch jedes Jahr in den vier Wochen vor Weihnachten ein 1,3-Millionen-Euro-Geschäft. Die Zuschlagserteilung im Stadtrat war zuletzt von Oktober auf November verschoben worden, nachdem Kritik an dem Vergabeverfahren laut geworden war. Offiziell äußert sich allerdings niemand dazu.

Konsum/Messe traten als regionaler Bieter an

Nach Informationen der LVZ hatte sich neben der Käthe Wohlfahrt KG aus Rothenburg ob der Tauber, die seit den 1990er-Jahren den Weihnachtsmarkt ausrichtet und seinen Erfolg maßgeblich begründete, auch eine Bietergemeinschaft aus Konsum Leipzig und Leipziger Messe beworben. Letztere teilten der Vergabestelle nun jedoch schriftlich mit, dass sie sich „an das abgegebene Angebot nicht mehr gebunden fühlen“. Sie äußerten zugleich die Hoffnung, dass das Verfahren ohne Zuschlagserteilung aufgehoben werde. Denn: „Insgesamt halten wir das Verfahren für intransparent und mangelhaft.“

Harald Wohlfahrt, Sohn der Firmengründer, leitet das traditionsreiche Weihnachtsartikel-Familienunternehmen Käthe Wohlfahrt. Das Foto entstand bei einem Besuch des Leipziger Weihnachtsmarktes im Jahr 2009 Quelle: André Kempner

Die Frist zur Abgabe der Angebote war während der laufenden Ausschreibung vom 1. Februar bis zum 12. März 2021 verlängert worden – nur dadurch konnte sich die Käthe Wohlfahrt KG, die Ende 2020 Insolvenz anmelden musste und erst Anfang März durch eine Einigung mit ihren Gläubigern die Firmenzukunft retten konnte, überhaupt beteiligen.

Ungewöhnlich war auch, dass das gesamte Verfahren allein im Marktamt lief, wo die Kriterien der Ausschreibung erarbeitet und auch die Angebote bewertet wurden. Zum Vergleich: Für der Vergabe der Organisation des weit weniger lukrativen Sommermusikfestivals Leipziger Markt Musik war eine neunköpfige Auswahljury aus Vertretern der Stadtverwaltung, des Stadtrates und des Tourismusvermarkters LTM eingerichtet worden.

Marktamt will Konzession wieder an Käthe Wohlfahrt vergeben

Das Marktamt soll das Wohlfahrt-Angebot mit 916 von 1000 möglichen Punkten bewertet und dem Stadtrat vorgeschlagen haben, die Konzession an das bayerische Unternehmen zu vergeben. Eine britisch-belgische Bietergemeinschaft soll mit 855 Punkten das zweitbeste Ergebnis erzielt haben, gefolgt von Konsum/Messe mit 579 Punkten und einem vierten Unternehmen mit 490 Punkten.

Egal, wer am Ende den Zuschlag erhält. Für die Stadt lohnt es sich finanziell auf jeden Fall. Wohlfahrt habe der Kommune die Zahlung einer jährlichen Abgabe von 109.500 Euro angeboten – mehr als doppelt so viel wie bisher. Konsum und Messe wollten hingegen lediglich 80.000 Euro, die anderen beiden Bewerber jeweils sogar 165.000 Euro zahlen.

Von Klaus Staeubert