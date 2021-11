Leipzig

Ob und wie genau der Leipziger Weihnachtsmarkt stattfindet, ist wegen der Corona-Lage noch unklar. Geplant ist, dass er am Dienstag um 17 Uhr seine Pforten öffnet.

Auch der Märchenwald vor der Oper soll dann vier Wochen lang Kinderaugen erstrahlen lassen und für eine heimelige Atmosphäre auf dem Augustusplatz sorgen. Die 84-jährige Elke Herschel, die seit mehr als vier Jahrzehnten alle Figuren aus Styropor schnitzt, stellt vorab eins der neu kreierten Tiere vor.

Modell steht seit Mai

„Im Mai hatte ich das neue Modell aus Pappe fertig. Zur Abnahme kamen Marktamtsleiter Dr. Ebert und seine Assistentin in mein Wohnzimmer, wo sie begutachtet und abgesegnet haben“, erzählt die Leipziger Puppenschnitzerin einige Tage vor der feierlichen Eröffnung. Der Weihnachtsmarkt mit seinem ganzen Trubel, der vorab einfach dazu gehört, halte die Künstlerin gesund und fit.

Frosch auf dem Balkon

Während das neue Pferd mit der schwarzen Mähne schon weggaloppiert ist, sitzt der lustige Frosch noch auf dem Balkon. Die umher schwirrenden Vögelchen, die hier reichlich zu futtern bekommen, haben sich an den grünen Gesellen gewöhnt und zeigen keine Berührungsängste.

Das quakende Tier, das in circa 20 Arbeitsstunden entstanden ist, wird in einer Märchenszene zu sehen sein, in dem sich ein Fehler versteckt hat. Den zu finden, ist eine spannende Abwechslung für alle Besucher. Erfunden wurde das Fehler-Quiz schon vor vielen Jahren vom ehemaligen Marktamtsleiter Herbert Unglaub, der leider nicht mehr lebt, wie Elke Herschel erzählt.

Zerstörung im Märchenwald

Stolz zeigt Elke Herschel Fotos vom großen Braunen mit der schwarzen Mähne, die aus einer Perücke entstand. Das Tier werde den Prinzen zu seinem Rapunzel im Turm bringen, verrät sie. „Ich hatte schon einmal ein Pferd geschnitzt und aufgestellt. Aber eines Tages lag es zerbrochen im Märchenwald. Wahrscheinlich hatte sich einer draufgesetzt“, berichtet die Märchenfee betroffen.

Auch ein kleines Hündchen sei im vergangenen Jahr verschwunden, erzählt sie weiter. Das schien jemandem besonders gefallen zu haben, so dass er es über den Zaun zerrte und mit nach Hause nahm. Die gelernte Grafikerin mache dieses respektlose Verhalten traurig.

"Der kleine Hund ist im letzten Jahr gestorben", erzählt die Märchenfee traurig. Quelle: privat

Aufbau dauert drei Tage

Federführend für den Aufbau, der am Donnerstagmorgen startet, ist Heiko Kiesling von der Leipziger Möbeltischlerei und Manufaktur „Inuma“ in Seehausen. Gestemmt wird das Märchenwald-Projekt in diesem Jahr von einem Team mit sieben Auszubildenden, erzählt der Lehrmeister. „Ein 7,5-Tonner transportiert die Hütten, das Schloss, viele Berge, Türme, Tore, Brunnen und Brücken an ihren Platz vor der Oper. Wir benötigen dafür insgesamt 16 Touren mit dem Lkw“, weiß der Fachmann.

Am Sonnabend werden zudem 350 Nordmanntannen angespitzt und aufgestellt. Erst am Montag, dem Vortag der geplanten Eröffnung, wird der Märchenwald mit den überlebensgroßen Figuren aufgebaut, die Elektrik für unzählige Strahler und Leuchten verlegt und die schmückende Dekoration angebracht.

Figuren-Schöpferin Elke Herschel hüpft schon heute das Herz, wenn sie daran denkt, wie viele Kinder und Erwachsene mit großen Augen durch den Märchenwald stapfen werden, um sich auch von Rapunzel und dem Prinzen verzaubern zu lassen.

Von Regina Katzer