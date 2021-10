Leipzig

Glühwein, Kräppelchen und leuchtender Budenzauber: In einem Monat wird es weihnachtlich in der Leipziger Innenstadt. Nach langer Ungewissheit steht fest, dass der Leipziger Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder stattfinden kann. Die seit Donnerstag gültige sächsische Corona-Schutzverordnung lässt Weihnachtsmärkte ohne allzu viele Auflagen wieder zu. Dabei kann auf die 3G-Regel und Kontakterfassung verzichtet werden – solange die Vorwarnstufe, mit der wieder strengere Corona-Maßnahmen in Kraft treten würden, nicht erreicht wurde.

„Wir planen ins Blaue hinein“

Lange hatten die Organisatoren wie auch die Standbetreiberinnen und Standbetreiber gezittert, ob der Weihnachtsmarkt überhaupt stattfinden kann. Solange die rechtliche Situation noch ungeklärt war, konnte auch den Händlerinnen und Händlern keine Zusage gegeben werden. Das hat sich jetzt aber geändert. „Seit letzter Woche haben wir einen Vertrag“, sagt Andreas Dietze, Geschäftsführer der Handbrotzeit GmbH aus Dresden. Das Unternehmen bietet seine deftig gefüllten Handbrote bereits seit 2010 auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt an. Die Zusage für dieses Jahr ist zwar da, aber die Unsicherheit bleibt dennoch. „Wir planen ins Blaue hinein“, so Dietze, der sich aus der Erfahrung der letzten Monate auf kurzfristige Änderungen einstellt. Bis zum Start am 23. November könne noch viel passieren, sagt er.

Personalmangel durch Corona

Ein Problem zeichnet sich jetzt schon ab: Personal für den Stand auf dem Marktplatz zu finden. „In den letzten Jahren konnten wir uns vor Anfragen kaum retten, es gab sehr viele Bewerber“, erzählt Dietze. In diesem Jahr sei es hingegen schwierig. In Leipzig sei die Situation zwar noch besser als auf anderen Märkten, aber dennoch „kein Vergleich zu den Vorjahren“. Dietze hofft auf viele Kundinnen und Kunden. Die Umsätze müssen stimmen, denn der nächste große Markt ist wieder im Mai 2022.

Das Weingut Schloss Wackerbarth blickt optimistisch auf die Vorweihnachtszeit. Die Winzer aus Radebeul haben in den zurückliegenden Wochen und Monaten immer gehofft, wieder einen Glühweinstand auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt betreiben zu können. „Als Winzer sind wir grundsätzlich Optimisten, für uns ist das Glas immer halb voll“, sagt Sprecher Martin Junge. „Wir freuen uns, dass die Sächsische Staatsregierung mit ihrer neuen Corona-Schutzverordnung nun die rechtlichen Grundlagen dafür gelegt hat, dass in diesem Jahr wieder Weihnachtsmärkte im Freistaat stattfinden können.“ Vor kurzem hätten sie auch eine positive Rückmeldung der Stadt Leipzig und einen Vertrag erhalten und damit weitere Planungssicherheit.

Der Glühwein-Stand der Kelterei Oese gehört seit Jahren zu den beliebtesten auf dem Weihnachtsmarkt. Normalerweise wird schon viele Monate im Voraus geplant, dieses Mal wurde auf die Zusage vom Marktamt gewartet. Michael Oese, Inhaber der Familienkelterei aus Ottendorf-Okrilla bei Dresden, ist trotz aller Unsicherheiten zuversichtlich: „Wir planen jetzt so, dass das alles klappt.“ Das Thema Personalnot ist auch ihm bekannt. „Wir sind gerade auf der Suche, aber bisher sieht es gut aus.“

Familienbetriebe nicht mehr üblich

Heiko Guter ist Marktmeister bei Heureka-Leipzig. Die Firma organisiert den Mittelaltermarkt und betreibt dort auch selbst einige Stände. Angeboten werden unter anderem Glühwein und die beliebten „Heurekaner“. Als Marktmeister kennt er die Planungsunsicherheit in der Corona-Zeit nur zu gut. „Man hat gelernt, sich mit Spekulationen zurückzuhalten und nicht zu viel vorne wegzunehmen“, erklärt Guter. Er sei zwar nicht pessimistisch, aber realistisch und pragmatisch.

In der Pandemie hätten sich viele seiner Marktfahrer etwas anderes gesucht, sich umorientiert. Gerade die Stände auf den historischen Märkten seien meist inhabergeführt, sagt der Marktmeister. Das sei zwar gut und auch erwünscht, trage aber ebenso zu einem Personalmangel bei. Denn Familienbetriebe seien heute nicht mehr so üblich wie früher. Oft wolle der Nachwuchs das Geschäft eben nicht übernehmen. Im Vergleich zu anderen Märkten in Deutschland funktioniere der Standort Leipzig jedoch gut. „Es sind ja auch viele Studenten in Leipzig.“

Bereits Anfang Oktober hatte die Stadt Leipzig bekannt gegeben, dass die Planungen für den Weihnachtsmarkt auf Hochtouren laufen würden. Laut Marktamtsleiter Walter Ebert soll es einen Weihnachtsmarkt geben, „ der sich soweit wie möglich der Normalität annähern soll und trotzdem andere, neue Akzente setzen wird.“ Wie diese konkret aussehen werden, bleibt abzuwarten. Auf Anfrage teilte die Stadt mit, dass aktuell ein Corona-Konzept erarbeitet werde, das in Kürze bekanntgegeben werden soll.

Von Lilly Günthner und Yvonne Schmidt