Leipzig

Auch in diesem Jahr müssen die Weihnachtsmärkte in Leipzig geschlossen bleiben. Dafür laden die Veranstalter von der Kulturfabrik Werk 2 und der Kunst- und Gewerbegenossenschaft eG Feinkost zum virtuellen Shoppen ein. Auch die Handballer des SC DHfK Leipzig haben sich etwas Besonderes einfallen lassen: Auf einem virtuellen Weihnachtsmarkt können die Fans nach Herzenslust stöbern und mit den Einkäufen zu 100 Prozent bedürftige Kinder unterstützen.

Weihnachten am Kreuz

Gebummelt wird in diesem Jahr wieder auf dem virtuellen Weihnachtsmarkt vom Werk 2 in Connewitz. Quelle: Werk 2

Alle Leipziger, die den heimeligen Weihnachtsmarkt am Connewitzer Kreuz kennen, mögen den unbeschwerten Einkaufsbummel über den stimmungsvollen Markt und die festlich geschmückten Hallen. Bereits im letzten Jahr mussten die Veranstalter auf die pandemische Lage reagieren: „Da kam die Absage auf den letzten Drücker“, erinnert sich Sprecherin Antje Hampel von der Kulturfabrik Werk 2. Innerhalb von zwei Wochen musste eine Anwendung entwickelt werden, um einen strukturierten und benutzerfreundlichen Weihnachtsmarkt im Netz zu präsentieren. „Das war eine Höchstleistung von unserem Grafiker und Administrator. Sie haben eine schöne Grafik mit Lageplan entwickelt und 100 kleine Buden gefriemelt“, lobt sie ihre Kollegen. Die Händlerinnen und Händler haben diese Möglichkeit des Verkaufs begrüßt und auch die Kundschaft war erfreut, mit nur zwei Klicks ihre Lieblingsprodukte einzukaufen.

Nachhaltigkeit: Online-Weihnachtsmarkt reaktiviert

Nun lebt der Online-Weihnachtsmarkt ein zweites Mal auf – alle Datensätze wurden aktualisiert und mit insgesamt 73 Händlern herrscht bis zum 24. Dezember buntes Treiben im Netz. „Natürlich ersetzt der virtuelle den realen Weihnachtsmarkt in keiner Weise. Wir wünschen uns nichts sehnlicher, als im nächsten Jahr wieder vor Ort für alle dazu sein“, hofft Antje Hampel. Das Online-Format könnte aber durchaus parallel laufen – für Menschen, die außerhalb wohnen und nicht in der Lage sind, zum gemütlichen Weihnachtsshoppen in Leipzigs Süden zu kommen.

Von Accessoires über Holzspielzeug bis Schmuck

Weihnachten am Kreuz zeigt sich im Netz in Miniaturgröße mit herrlicher Schneepracht und beleuchteten Buden. Mit dem Mauszeiger lässt es sich einfach von Stand zu Stand navigieren und eine vollständige Liste bietet den Überblick zu allen angebotenen Waren. Mit nur einem Klick ist der Interessent bei dem Kunsthandwerker mit einem Bild und allen nötigen Kontaktinfos wie Adresse, Öffnungszeiten und Webseite. Das Angebot reicht von Druckgrafiken und Delikatessen, Mode und Klamotten bis hin zu Pflanzen und Gutscheinen.

Feinkost-Markt mit handgefertigten Produkten

Die Feinkost lädt zum virtuellen Shoppen ein. Quelle: Kunst- und Gewerbegenossenschaft eG

Aus der Not heraus fand auch der Feinkost-Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr schon virtuell statt. „Wir hatten drei Wochenenden geplant, doch Corona machte uns einen Strich durch die Rechnung“, erzählt Mareike Schade, geschäftsführender Vorstand der Kunst- und Gewerbegenossenschaft eG. Auch diesmal bekommen vor allem kleine Produzenten, die keine eigenen Geschäfte haben, einen Platz auf dem virtuellen Markt. Circa 30 regionale Händlerinnen und Händler nehmen das Angebot dankend an, um sich und ihre Produkte präsentieren zu können. Nicht jeder verfügt über einen komfortablen Web-Shop, und ist auf Werbung angewiesen.

Gemeinsame Aktionen für Bedürftige: Karsten Günther (li., SC DHfK Leipzig) und Alexander Malios von der Leipziger Kinderstiftung arbeiten seit 2010 zusammen. Quelle: John Wieden/SC DHfK Leipzig

Weihnachtsmarkt der Handballer – gutes tun und helfen

Eine Premiere feiert der virtuelle Weihnachtsmarkt der Handballer des SC DHfK Leipzig. Fans können ein virtuelles Weihnachtsmenü und Eintrittskarten für das baldige Minden-Spiel, das nach aller Wahrscheinlichkeit ohne Zuschauer stattfinden wird, erwerben, um damit für benachteiligte Kinder und Jugendliche zu spenden. Sämtliche Einnahmen der Charity-Aktion kommen der Leipziger Kinderstiftung zugute, die seit elf Jahren vom Bundesligisten erfolgreich unterstützt wird.

Von Regina Katzer