Die gute alte Weihnachtspost kommt nie aus der Mode und wird in diesem Jahr sogar noch wichtiger. Liebe und aufbauende Wort können in diesem schwierigen Corona-Jahr wohl alle vertragen. Noch schöner wird es, wenn Postkarte oder Brief mit einer weihnachtlichen Marke versehen sind.

Sonderedition zum Fest

Aus diesem Grund hat die LVZ Post in diesem Jahr nicht nur eine weihnachtliche Briefmarke herausgegeben, sondern gleich noch eine ganze Sonderedition. Die sechs verschiedenen Wertstufen – von Postkarte bis Maxibrief – werden von den klassischen deutschen Weihnachtsliedern illustriert. Auch an den internationalen Briefverkehr ist gedacht. Dazu gibt es einen Ersttagsbrief mit passendem Sonderstempel. Das Paket kann ausschließlich im LVZ Post-Weihnachtspostamt erworben werden.

Weihnachtspostamt bei ­Galeria Karstadt Kaufhof

Das kann seine Zelte aufgrund des abgesagten Weihnachtsmarktes in diesem Jahr nur in kleinem Rahmen in der ­Galeria Karstadt Kaufhof aufschlagen. Geöffnet ist das Postamt bereits, und zwar noch bis zum 19. Dezember montags bis samstags von 12 bis 18 Uhr. Hier gibt es verschiedene weihnachtliche Postkarten sowie einen Wunschzettel für die Kinder. Diesen können die Kleinen direkt nach Himmelpfort schicken und sich auf eine Antwort freuen.

Sie können sich auch an der Aktion „Male deine schönste Weihnachts­geschichte“ beteiligen, bei der Postkarten zum Weitermalen verteilt werden. Die Gewinner erhalten ein Präsent und die Möglichkeit, ihr Motiv auf einer der Briefmarken für Weihnachten 2021 zu sehen.

Postkästen an zwei Standorten

Außerdem werden zwei Briefkästen für diesen Zeitraum aufgebaut – einer am Stand direkt, der andere auf dem Markt am Weihnachtsbaum.

