Leipzig

Das erste Mal vor einem Jahr war schon ein Erfolg. Doch die Weihnachtstüten-Aktion im Corona-Advent 2021 übertrifft die Erwartungen der Leiterinnen des Leipziger Seniorenbüros „Inge & Walter“ in der Eisenbahnstraße 66 um Längen. In der Vorwoche hatten Anja Büchting und Susanne Volk Privatleute und Firmen um Geschenke beziehungsweise Sachspenden gebeten, mit denen einsame Menschen aus dem Osten der Stadt in den Tagen vor Heiligabend beschert werden sollen. Motto der Aktion: Präsente mit Herz erwärmen einsame Herzen. „Wahnsinn!“, schallte es am Freitag aus den Räumen von „Inge & Walter“ heraus, „wir haben 225 Pakete zusammen. Das sind fast 60 mehr als 2020!“

225 kleine und große Pakete warten darauf, verteilt zu werden. Quelle: privat

In der nächsten Woche sollen die Zeichen der Verbundenheit an die Frau beziehungsweise den Mann gebracht werden. Anja Büchting und Susanne Volk gehören selber zu denen, die bei Hausbesuchen die Weihnachtsfrau respektive den Weihnachtsmann spielen. Auf diese Weise wollen die beiden Sozialpädagoginnen auch Kontakte knüpfen; sie werden versuchen, die eine Seniorin oder den anderen Senioren dazu zu bewegen, im neuen Jahr doch mal unverbindlich bei „Inge & Walter“ vorbeizuschauen.

Ein Problem tut sich allerdings auf: Um die vielen Geschenktüten im großen, weiten Leipziger Osten möglichst breit zu streuen, braucht es dringend Leipzigerinnen und Leipziger, die als Kuriere fungieren. „Wir benötigen am Montag, 20. Dezember, die Hilfe von fünf Autofahrerinnen und Autofahrer, die jeweils eine Tüten-Tour zu einem unserer Verteilzentren auf sich nehmen“, sagen Anja Büchting und Susanne Volk. Wer helfen kann, schicke bitte eine E-Mail an seniorenbuero@muehlstrasse.de. Die beiden Büro-Leiterinnen würden entzückt sein vor Freude.

Von Dominic Welters