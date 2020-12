Markkleeberg

Seit Jahren kämpft die Bürgerinitiative Markkleeberg-Ost (BI) um die Ausweisung der Weinteichsenke als Landschaftsschutzgebiet. Die Ökolöwen Leipzig haben bereits 2017 einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Bemühungen haben jetzt einen deutlichen Dämpfer bekommen, denn die Untere Naturschutzbehörde spricht sich dagegen aus. Allerdings solle es eine ganze Reihe von Einzelmaßnahmen geben.

Schützenswerte Flächen werden weiterentwickelt

Das Ergebnis der Prüfungen durch die Untere Naturschutzbehörde, die unter anderem den Weinteichgraben zwischen Bornaischer Straße und Wachauer Wäldchen auf einer Länge von rund drei Kilometern unter die Lupe genommen hat, wurde dem Stadtrat nach einem gemeinsamen Erörterungstermin bereits in einer nicht-öffentlichen Sitzung vorgestellt. Aufgrund der intensiv betriebenen Landwirtschaft und der bereits vorhandenen Bebauung solle die Weinteichsenke nicht als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen werden. Stattdessen gibt die Behörde mehrere Empfehlungen zur Aufwertung und Entwicklung von Biotopflächen und regt Maßnahmen zum Schutz von Teilbereichen an.

Anzeige

Entwicklung noch nicht abschätzbar

„Die Einzelmaßnahmen mit der Ausweisung höherer Schutzkategorien sind aktuell aus Sicht der Verwaltung fachlich wertvoller als die Gesamtausweisung als Landschaftsschutzgebiet“, erklärt dazu Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD). Die Stadt unterstütze die Vorschläge unter anderem wegen der noch nicht abschätzbaren Entwicklungsmöglichkeiten der großen Dreiecksfläche Wachau/Auenhain und der Entwicklung des Gewerbegebiets Wachau Nord-Ost auf der Ackerfläche gegenüber dem bereits bestehenden Gewerbegebiet Wachau Nord.

BI will das gesamte Areal erhalten

Dabei waren sich im Juni noch die Stadtverwaltung und die Fraktionen einig, dass eine Schutzgebietsausweisung grundsätzlich sinnvoll sei. „Wir möchten den Markkleeberger Bürgerinnen und Bürgern damit die Ängste vor einer Bebauung der Weinteichsenke nehmen“, hatte Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) damals gesagt. Der konkrete Flächenumgriff werde jedoch noch mit dem Landkreis Leipzig und dem Stadtrat zu diskutieren sein. Die BI wertete das Bekenntnis allenfalls als ersten Schritt. Ihre Forderungen gehen deutlich weiter, denn sie will das gesamte Gebiet erhalten.

Randbebauung steht im Leitbild der Stadt

Die mögliche Siedlungsabrundung des Wohngebiets Goldene Höhe ist der BI ein Dorn im Auge. Sie befürchtet, dass der Erhalt der Weintechsenke gefährdet ist, wenn die Bagger erst einmal angerollt sind. Dabei hatte Schütze in den letzten Monaten immer wieder erklärt, es stünden maximal eine einreihige Bebauung entlang der Rilkestraße und eine Randbebauung am Schillerplatz zur Diskussion, so wie es im Leitbild 2030 der Stadt steht. Es gebe weder einen Bebauungsplan, noch wurden bereits Fakten geschaffen.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren

Handlungsempfehlungen sollen umgesetzt werden

Die Renaturierung des Grabens zwischen Dösener Weg und Bornaischer Straße steht bereits im kommunalen Doppelhaushalt. Die Stadträte müssten demnächst die Mittel für die Handlungsempfehlungen der Naturschutzbehörde freigeben. So sollen folgende Biotopflächen aufgewertet werden: der Weichholz-Auenwald unter anderem im Bereich Wachauer Wäldchen, Streuobstwiese, Altholzinsel an der Rilkestraße und die nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie geschützte „Bläulingswiese Wachau“. Zu den weiteren vorgeschlagenen Maßnahmen gehören die Optimierung der Wiesenpflege, die Wiederherstellung von Teich- und Feuchtgebieten sowie die Entwicklungen von Dauergrünland, Pufferzonen, Gewässerrandstreifen und Feldgehölz.

Von Gislinde Redepenning