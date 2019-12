Weinteichsenke Markkleeberg: Bürgerinitiative kritisiert geplante Bauflächen

Markkleeberg

Die Bürgerinitiative Markkleeberg-Ost (BI) ist alarmiert. Sie setzt sich seit vielen Jahren unermüdlich für die Pflege und den Erhalt der Weinteichsenke ein und befürchtet, dass der Stadtrat demnächst eine Wohnbebauung im ihrer Meinung nach schützenswerten Auengebiet beschließt.

Einfamilienhäuser statt Landschaftsschutzgebiet

Südlich der Rilkestraße, die von Markkleeberg-Ost nach Wachau führt, schließt sich die Siedlung „Goldene Höhe“ an. Nördlich ist noch freies Feld. Hier könnten Einfamilienhäuser entstehen. Keine Option für die Mitglieder der BI, die für die Weinteichsenke vielmehr den Status des Landschaftsschutzgebietes anstreben.

Sie ärgern sich nicht erst seit September 2018, als der Stadtrat das Leitbild 2030 beschlossen hat. Denn sie möchten die Weinteichsenke für nachfolgende Generationen schützen und erhalten. Im Rahmen der Workshops zur Erarbeitung des Leitbildes habe die Bevölkerung gegen die Bebauung votiert, erklärt Katrin Erben. Dennoch tauche die Rilkestraße als Entwicklungsgebiet des Schlüsselprojekts Wohnzukunft auf. „Das treibt uns um, wir wollen nicht im Januar, wenn das Thema im Stadtrat auf dem Tisch liegen soll, vor vollendete Tatsachen gestellt werden“, sagt sie. Vielmehr wolle man die Stadträte im Vorfeld für den Schutz des sensiblen, ökologisch wertvollen Areals sensibilisieren.

Antrag auf Unterschutzstellung abgeschmettert

Birk Engmann von der BI ist empört, dass das Landratsamt den im Frühjahr 2017 gestellten Antrag der Ökolöwen Leipzig auf Schutz der Weinteichaue als Landschaftsschutzgebiet abgeschmettert hat. Der erste Beigeordnete Gerald Lehne hatte das Ansinnen damals nach einem Gespräch mit Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) mit der Begründung abgelehnt, dass die geforderte Maximalvariante zum Schutz nicht notwendig sei und dass diese nur im Einvernehmen mit der Stadt Markkleeberg durchgeführt würde. Dass vorhandene Schutzgüter ausreichend geschützt seien, wie es im Antwortschreiben heißt, könne sich nur auf den Bachlauf und die Böschungsbereiche beziehen – das sei viel zu wenig, mahnte die Katrin Erben. Markkleeberg werbe damit, eine Stadt im Grünen zu sein und zerstöre dieses Grün.

Stadtrat entscheidet über Siedlungsabrundung

„Wir werden das Thema in den nächsten Monaten im Stadtrat behandeln“, erklärt dazu Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD). „Der Sachstand ist mit dem Leitbild beschlossen worden, jetzt geht es um das Übertragen der Inhalte in den Flächennutzungsplan.“ Natürlich sei man zu einem schonenden Umgang mit den Ressourcen verpflichtet und bemühe sich bei der Suche nach neuen Bauflächen in erster Linie um Lückenfüllung und Siedlungsabrundungen, wie sie im Wohngebiet Goldene Höhe vorgesehen sind. „Wir haben keineswegs das Interesse, jedes Feld zu bebauen“, betont der OBM.

Von Gislinde Redepenning