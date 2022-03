Leipzig

Wer in den vergangenen drei Wochen durch Leipzigs Innenstadt flaniert ist, kennt sie vielleicht: Pavel (Geige, 26), Oleg (Querflöte, 26) und Pedro (Akkordeon, 24). Das Troio spielt Bach und Vivaldi, in feinstem Legato.

Pavel, Oleg und Pedro kommen aus Lwiw (Lemberg) im Westen der Ukraine. Kennengelernt haben sie sich an der Musikakademie – sie sind voll ausgebildete Profimusiker. Aber nun verzücken sie die Leipziger Innenstadt. Wie kommt das?

Die drei Musiker haben alle an der „Mykola Lysenko Lviv National Music Academy“ studiert. Ein Platz auf dem Konservatorium ist begehrt, die Ausbildung dauert zwischen vier und sechs Jahren. Flötist Oleg stellte sich so gut an, dass er schon währenddessen vom Lumos-Orchester in Lwiw verpflichtet wurde, das sich auf Filmmusik spezialisiert hat.

Der Krieg brach aus – „wir wollten sofort nach Hause“

Ende 2021 war das Studium vorbei. Und die Drei verabredeten sich, ein wenig durch Europa zu reisen. Sie wollten Städte kennenlernen, vor Menschen spielen und mit dem eingenommenen Geld ihr Essen und die nächste Zugfahrt finanzieren. Wie Zimmermänner auf der Walz – nur mit Instrumenten statt Werkzeug. Geschlafen wurde bei Bekannten, bei anderen Ukrainern.

Mitte Februar 2022 ging es los, nach Budapest wurde Leipzig ihr zweiter Stopp, Köln und Stuttgart sollten folgen. Am 24. Februar wachten Pavel, Oleg und Pedro von Nachrichten ihrer Familien auf: Putin hatte die Ukraine, ihre Heimat, angegriffen. „Wir konnten ein paar Tage lang nicht spielen und nicht schlafen“, berichtet Violinist Pavel.

Und jeder hatte den einen Gedanken, den man vielleicht nicht gleich nachvollziehen kann: „Wir wollten sofort nach Hause“, schildert Pavel. „Wir haben keine Frauen, keine Kinder“, sagt Akkordeonist Pedro. „Und wir lieben unsere Heimat.“

Reisen sie einmal in die Ukraine, können sie nicht mehr zurück

Sie harrten noch ein paar Tage in Leipzig aus. Und sie schmiedeten einen Plan: Sie entschieden sich, noch einige Wochen in Leipzig zu bleiben. „Wir hatten gemerkt, dass wir auch hier etwas für unser Land tun können.“ Sie spielten bei Friedensdemonstrationen auf dem Markt. Und sie wurden entdeckt, wurden für ein Friedenskonzert in der Peterskirche gebucht, traten dort an einem Abend mit dem MDR-Rundfunkchor auf.

„Leipzig ist für uns eine bedeutende Stadt, weil sie die Heimat von Johann Sebastian Bach ist“, sagt Pavel. „Bach ist eine Art Heiliger für uns.“ In der Musik, sagt er, fänden sie Ablenkung. Gleichzeitig stünde der Plan fest: In ein oder zwei Wochen wollen sie nach Lwiw reisen. In das Land, aus dem gerade Millionen Menschen flüchten – auch nach Leipzig.

Die drei jungen Männer wissen: Die Rückkehr in die Ukraine ist eine Fahrt ohne Rückfahrticket. Männer im wehrfähigen Alter dürfen per Kriegsgesetz aus dem Land nicht mehr ausreisen. Sie müssen helfen, es zu verteidigen. So will es ihr Präsident Wolodymyr Selenskyj. Wissen sie, worauf sie sich einlassen?

Wenn der Krieg in ihre Heimatstadt kommt, wollen sie da sein

„Wir wissen, dass wir nicht schießen können, dass wir keinerlei militärische Ausbildung haben“, sagt Pavel. „Wir sind Musiker, aber wir wollen irgendwie helfen.“ Wenn nicht an der Waffe, dann irgendwie anders.

Aber er sagt auch: „Wenn mir einer eine Waffe in die Hand drückt, dann verteidige ich auch damit mein Land.“

In Lwiw, im Westen der Ukraine, ist Putins Krieg bislang nur vereinzelt angekommen. Raketen sind in Militärbasen außerhalb der Stadtgrenzen eingeschlagen. In der örtlichen Kinderklinik werden inzwischen zwei Drittel aller Versehrten aus den ukrainischen Kriegsregionen versorgt.

„Der Krieg wird auch nach Lwiw kommen“, ist sich Oleg sicher. „Dann wollen wir da sein.“

Von Josa Mania-Schlegel