Leipzig

Die Lage rings um die geplante „ Querdenken“-Demonstration am Samstag in Leipzig bleibt weiterhin diffus. Das betrifft auch die Frage, ob Hotels in der Messestadt anreisende Protestteilnehmer beherbergen dürfen. Wie Leipzigs Ordnungsbürgermeister Heiko Rostenthal (Linke) am Freitag auf einer Pressekonferenz erklärte, wäre das Gewähren von Übernachtung angesichts der geltende Corona-Schutzverordnung missbräuchlich. Diese Auffassung sei auch mit dem verantwortlichen Sozialministerium in Dresden abgestimmt worden. Laut Rosenthal werde die Stadtverwaltung im Nachgang zur Demo bei Verstößen gegen das aus ihrer Sicht bestehende Beherbergungsverbot entsprechende Bußgelder verhängen. Ähnliches betreffe auch Busreisen nach Leipzig, die von der Kommune ebenfalls als rechtswidrig betrachtet würden.

Sozialminsterium bleibt bei Ansicht

Die rechtliche Lage dafür scheint das aber auch weiterhin nicht herzugeben. Das Sozialministeriums selbst hatte Anfang der Woche erklärt, „dass Personen, die in einem Hotel übernachten wollen, um an einer solchen Versammlung teilzunehmen, auch beherbergt werden dürfen.“ Das gilt offenbar auch jetzt noch weiter, denn die Coronaschutzverordnung hat sich seitdem nicht verändert. Am Freitagvormittag, kurz vor der Pressekonferenz der Stadt Leipzig, hieß auf LVZ-Nachfrage schriftlich aus dem Ministerium: „Wir haben unsere Rechtsauffassung nicht geändert. Nicht erlaubt sind laut Verordnung Übernachtungsangebote für touristische Zwecke.“

Anzeige

Ministerium: Nutzung ist rechtlich zulässig

Darunter versteht die Behörde laut eigener Angaben Urlaub und Erholung, Bildungsreisen sowie Kinder- und Jugenderholung. „Eine Nutzung von Hotels durch Demonstrationsteilnehmer ist rein rechtlich zulässig, umgeht aber die dringende Empfehlung, nur dann Reisen vorzunehmen, wenn sie unbedingt notwendig sind“, so die Angaben des Sozialministeriums vom Freitag. Die Stadt hatte argumentiert, die Versammlungsteilnehmern befänden sich auf einer Privatreise und dürften deshalb nicht einchecken.

Private Unterkünfte erlaubt

Gänzlich vom juristischen Hin und Her ausgenommen sind Übernachtungen in privaten Unterkünften. Wie Heiko Rosenthal erklärte, seien private Unterkünfte generell nicht durch die Corona-Schutzverordnung belangbar. Anzeigen würden aber dennoch zumindest geprüft. In den Telegram-Chatgruppen der „ Querdenken“-Teilnehmer werden derzeit rege private Betten organisiert.

Ungeachtet dessen, wie die juristische Lage ist, hatten sich bereits in den vergangenen Tagen verschiedenen Hotelbetreiber Leipzigs klar positioniert und erklärt, dass sie keine Teilnehmer von „ Querdenken“ aufnehmen werden. So erklärte das Motel One auf Twitter: „Aufgrund der Größe und räumlichen Nähe der Veranstaltung zu unseren Hotels haben wir uns dazu entschlossen, alle Beherbergungsverträge mit Anreisedatum 06.11.2020 und/oder 07.11.2020 zu kündigen. Die Sicherheit unserer Gäste & Mitarbeiter steht an 1. Stelle.“

Von Matthias Puppe