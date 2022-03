Weiter hohe Krankenstände in Leipziger Kitas und Krippen

Leipzig

Trotz nach wie vor hoher Corona-Ansteckungszahlen sind alle Kitas in Leipzig geöffnet. Das teilte das Amt für Jugend und Familie auf LVZ-Anfrage mit. Laut Sprecherin Annett König weist die tagesaktuelle Statistik des örtlichen Gesundheitsamtes aus, dass die Inzidenz bei den Unter-Sechsjährigen (U6) „minimal unter der durchschnittlichen Inzidenz der Stadt Leipzig“ liegt. Letztere erreicht derzeit jedoch mit Werten über 2000 neue Rekorde.

Anfang der Woche hatte Christin Melcher, die bildungspolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, in einer Pressemitteilung erklärt, dass „die Leipziger Kitas mit Personalausfällen von 38 Prozent aufgrund von Quarantäne zu kämpfen haben. Das ist lediglich ein Durchschnittswert, die Ausfälle sind mancherorts noch größer“, schrieb sie. Das Amt für Jugend und Familie wollte die 38 Prozent auf Nachfrage nicht bestätigen. In der vergangenen Woche sei die Zahl der von Corona betroffenen Kitas auf 104 leicht gesunken. Gemeldet waren von den Einrichtungen demnach 290 positiv getestete Kinder sowie 157 positiv getestete Beschäftigte, was ebenfalls einen minimalen Rückgang bedeutete.

Personalausfälle 1,5 mal so hoch wie vor der Pandemie

Allein die Stadt Leipzig betreibt 54 kommunale Kindertagesstätten mit rund 6300 Plätzen sowie 908 Erzieherinnen und Erziehern. Hinzu kommen etliche Häuser von freien Trägern – über deren Krankenstände erhält die Stadtverwaltung aber meist keine Informationen. „Die Personalausfälle in den kommunalen Kitas sind schwankend und teilweise bis zu 1,5-mal so hoch wie vor Corona“, erläuterte Sprecherin König.

In drei kommunalen Häusern sei der Betrieb aktuell wegen hoher Krankenstände eingeschränkt. So würden die Kitas in der Bornaischen Straße 182 c und Spittastraße 7 derzeit nur eine Notbetreuung anbieten. Die Situation ändere sich jedoch wöchentlich. Wie berichtet, betrafen die Einschränkungen Ende Januar 2022 noch elf Kindergärten und Krippen – also deutlich mehr.

Bislang fünf Kinder aus der Ukraine angemeldet

Dennoch sei es kaum möglich, verbliebene Lücken durch ein zeitweiliges Umsetzen von Personal zu schließen, so die Sprecherin des Jugend- und Familienamtes. Schließlich gebe es überall weiterhin erhöhte Krankenstände. Dies, obwohl „von den kommunal Beschäftigten in den Kitas fast alle geimpft oder genesen sind“. Alle Fachkräfte in den Einrichtungen hätten dabei die Möglichkeit, sich wöchentlich mindestens zweimal zu testen. Für die Kita-Kinder erfolge ein Test mittels der Lolly-Methode nur dann, wenn dies vom Gesundheitsamt bei sehr hohem Infektionsgeschehen angeordnet wird.

Beim Amt für Jugend und Familie wurden gerade auch die ersten fünf Platzanfragen für Kinder aus der Ukraine eingereicht. Leipzig habe die Betreuungskapazitäten im Kita-Bereich in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut, sodass nun stadtweit betrachtet das Angebot an Plätzen größer sei als die Nachfrage, hieß es. Allerdings würden sich freie Plätze nicht immer in der Nähe des jeweiligen Wohnorts befinden.

Von Jens Rometsch