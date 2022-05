Weitere Ausschreitungen nach Leipziger Stadtderby – 20 Strafverfahren eingeleitet

Leipzig

Im Nachgang des Fußball-Regionalliga-Derbys zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem 1. FC Lok Leipzig ist es zu weiteren Vorfällen zwischen einzelnen Fangruppen beider Seiten gekommen. Wie die Polizeidirektion Leipzig berichtete, waren mehrere Straftaten zu verfolgen. „Auch wenn der überwiegende Teil beider Mannschaften grundsätzlich völlig friedlich ist, bestimmt von jeher der Teil den Einsatz der Polizeidirektion, der aus Erfahrungen der letzten Jahre heraus immer wieder durch Unfriedlichkeit auffällt“, fasste den Derby-Nachmittag am Sonntag Polizeisprecher Olaf Hoppe zusammen.

Ein unruhiger Nachmittag rund um Alfred-Kunze-Sportpark

Rund um das Fußballspiel im Alfred-Kunze-Sportpark hatte es am Sonnabend mehrere Vorkommnisse gegeben. Erst hatten Unbekannte einen Fußgängertunnel am alten S-Bahnhof Leutzsch zugemauert, dann unterbrach der Schiedsrichter das Spiel in der zweiten Halbzeit wegen Fan-Ausschreitungen. Es wurde Pyrotechnik gezündet – Polizisten wurden von BSG-Anhängern mit Gegenständen beworfen und angegriffen. Während einer Auseinandersetzung im Chemie-Fanblock kollabierte schließlich ein Mann und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Daraufhin wurden Ermittlungen wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung eingeleitet.

Die Polizeidirektion Leipzig setzte einen Hubschrauber für die Einsatzleitung ein, um bei der Anreise weitere Straftaten zu verhindern beziehungsweise schneller aufklären zu können. Der Helikopter kreiste mehrere Stunden über den Leipziger Norden.

Acht Polizeibeamte werden bei Angriffen verletzt

Während des Spiels zum Einsatz von Pyrotechnik aus dem Gästeblock in Richtung der Heimfans kam und diese darauf ebenfalls mit Pyrotechnik reagierten, musste das Spiel unterbrochen werden und es kam zum Einsatz der Polizeikräfte, um weitere Eskalationen im Stadioninnenfeld und teilweise auch in den Blöcken zu verhindern. Hoppe: „Hintergrund waren hier auch die strafprozessuale Videodokumentation der begangenen Straftaten und Ordnungsstörungen.“ Polizistinnen und Polizisten wurden dabei mit unterschiedlichsten Gegenständen beworfen. Weitere Kräfte vom Einsatz beim Fußballspiel zwischen dem Bornaer SV und Roter Stern Leipzig mussten aus Borna nach Leipzig-Leutzsch gerufen werden. Schlussendlich wurden über 20 Strafverfahren und mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Über 70 Personen waren Betroffene polizeilicher Maßnahmen wie Identitätsfeststellungen und Sicherstellungen. Es wurden acht Polizeibeamte verletzt, einer davon ist nicht mehr dienstfähig.

Prügeleien zwischen Fans in Probstheida und Connewitz

Auch mit Abpfiff des Spiels beruhigte sich die Lage nicht. Gegen 20.50 Uhr gerieten vor dem Lok-Leipzig-Fantreff „Stellwerk“ in der Prager Straße mehrere Chemie-Anhänger und Lok-Leipzig-Fans aneinander. Vier Personen (19, 21, beziehungsweise 29 Jahre alt) wurden verletzt. Später kam es im Bereich der Connewitzer Straße zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten, bei der auch Gegenstände entwendet worden sein sollen. Gegen vier Tatverdächtige wurden Ermittlungen unter anderem wegen Landfriedensbruch eingeleitet.

Der sportliche Aspekt des Derbys (Chemie gewann das Spiel durch einen späten Treffer von Florian Kirstein 2:1) geriet für die meisten, ob der zahlreichen Ereignisse rund um das Spiel, zur Randnotiz. Den Einsatz der Polizeidirektion Leipzig unterstützen Kräfte der sächsischen Bereitschaftspolizei.

Von thl