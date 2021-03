Welche Chancen hat der Leipziger Tempo-30-Modellversuch?

Leipzig

Ein Déjà-vu für Leipzigs Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne): Er soll für seinen neuen Arbeitgeber, die Stadt Leipzig, nun ausgerechnet das umsetzen, woran er sich in seiner Zeit als Göttinger Stadtbaurat jahrelang die Zähne ausgebissen hat: die flächendeckende Einführung von Tempo 30 auf allen innerörtlichen Straßen. Dazu hatte der Stadtrat am Mittwoch auf Initiative von Grünen, Linken und SPD einen Modellversuch auf den Weg gebracht (die LVZ berichtete). Leipzig will demnach ab kommendem Jahr in einem noch festzulegenden Stadtgebiet unter wissenschaftlicher Begleitung erproben, was eine generelle Herabsenkung der Regelgeschwindigkeit in Ortschaften von heute 50 auf 30 Kilometer pro Stunde bringen würde – in punkto Lebensqualität, Verkehrssicherheit, Lärm und Luftverschmutzung. Aktuell dürfen Autos in Leipzig zwar vielerorts nur noch höchstens 30 km/h fahren – in Wohngebieten etwa oder vor Kindertagesstätten und Schulen. Aber eben nicht flächendeckend, und schon gar nicht auf den stark frequentierten Hauptverkehrsachsen.

In den dunkelgrünen Gebieten und auf den dunkelvioletten Straßenabschnitten dürfen Autos schon heute nicht schneller als 30 Kilometer pro Stunde fahren. Quelle: Stadt Leipzig

Leipzig ist bundesweit nicht die einzige Stadt, die mit der Regelgeschwindigkeit 30 in Ortschaften liebäugelt. Für den Modellversuch, der der Zustimmung des Bundesverkehrsministeriums bedarf, nahm die Stadtverwaltung bereits Kontakt zu anderen Kommunen in Deutschland auf, um sie mit ins Boot zu holen. Davon verspricht man sich im Leipziger Rathaus mehr Gewicht und Gehör in Berlin.

Vorstöße in Göttingen und Freiburg im Breisgau

Denn von der Hoffnung in Göttingen, flächendeckend Tempo 30 auszuprobieren, ist nicht viel geblieben. Vor anderthalb Jahren stutzte schon die Landesregierung das ambitionierte Vorhaben zusammen: Statt der ganzen Stadt blieb nur die Königsallee übrig, eine Hauptstraße, auf der Tempo 30 modellhaft getestet werden soll.

Weiter gegangen, aber nicht weiter gekommen ist Freiburg im Breisgau. Im Dezember vergangenen Jahres empfahl sich die 230 000­-Einwohner-Stadt in Baden-Württemberg bei Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) für einen stadtweiten Modellversuch. „Es gibt zahlreiche überzeugende Gründe für eine Harmonisierung auf Tempo 30 in der Stadt“, warb Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) für das einzigartige Vorhaben, das neben Städtetag und ADAC Südbaden viele Unterstützer gefunden hatte. Alle redeten über nachhaltige Mobilität und mehr Verkehrssicherheit. „Von dem Modellversuch würden wir alle profitieren“, ist Horn überzeugt. „Autofahrer hätten Klarheit und der Verkehr würde besser fließen. Fahrradfahrer und Fußgänger wären besser integriert und verkehrstechnisch geschützt. Und es wäre ein wichtiger Beitrag für eine nachhaltige Verkehrswende, für die Sicherheit und die Lebensqualität.“ Aus Sicht des baden-württembergischen Verkehrsministers Winfried Hermann (Grüne) würden auch Autofahrer profitieren, wäre Tempo 50 die Ausnahme und Tempo 30 die Regel. „Autofahrer müssten dann innerhalb der Stadt nicht immer wieder darüber nachdenken: Bin ich noch in einer Tempo-30-Zone oder nicht?“, sagt er. Zu häufig verlören sie im Schilderwald den Überblick.

Doch das Scheuer-Ministerium lehnte das Angebot aus Freiburg ab. „Am 11. Februar kam die Absage“, sagt Stadtsprecherin Petra Zinthäfner. Begründung: Flächendeckend Tempo 30 sehe die Straßenverkehrsordnung nicht vor, führe zu Schleichverkehren und wirke sich negativ auf den Verkehrsfluss aus. Zinthäfner: „Mit meinen Worten ausgedrückt: Wenn alle langsam fahren, bricht das System zusammen. Stattdessen sollte es mehr Grüne Wellen geben und der Verkehr beschleunigt werden.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Test mit offenem Ausgang oder schon feststehendem Ergebnis?

Der Weg zum Leipziger Modellversuch scheint also noch lang. Und während Befürworter des Tests wie der FDP-Politiker Sven Morlok noch auf eine ergebnisoffene wissenschaftliche Untersuchung hoffen, ist bei manchem der Initiatoren des Pilotprojektes schon heute klar, was am Ende der Erprobung herauskommt. „Die Fakten und Erkenntnisse zu den Vorteilen von Tempo 30 liegen auf dem Tisch und überzeugen aus vielen Gründen“, sagt beispielsweise Kristina Weyh. „Eine niedrigere Geschwindigkeit“, so die Grünen-Stadträtin, „erhöht die Sicherheit, weil ich bessere Reaktionszeiten und kürzere Bremswege habe und eine geringere Aufprallwucht entsteht. Das ist reine Physik.“ Bei einer Kollision mit einem Fußgänger oder Radfahrer mache es eben einen Unterschied, veranschaulicht Linken-Stadträtin Franziska Riekewald, wie schnell ein Auto ist. „Wenn ich mit einem Auto zusammenstoße, das 50 km/h fährt, ist das wie beim Sturz aus einem Fenster in zehn Meter Höhe, bei 30 km/h sind es noch dreieinhalb Meter.“

Von Klaus Staeubert