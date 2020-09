Corona-Lockerung - Veranstaltungen: Was in Leipzig wieder stattfinden darf – und was nicht

Die Markttage wurden abgesagt, das Weinfest auf dem Markt darf stattfinden – und auch die Kleinmesse legt wieder los. Welche Veranstaltungen in Leipzig dürfen trotz Corona durchgeführt werden und welche nicht? Ein Überblick.