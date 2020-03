Welchen Einfluss hat Tanzen auf unsere Gesundheit?

Leipzig

„Man muss das Leben tanzen!“ Dieser Ausspruch ist wohl einer der bekanntesten Zitate des Philosophen Friedrich Nietzsche. Und es lässt erahnen, wofür Tanzen steht: für Spaß und Lust an der Bewegung und der Musik. So ist es auch fast egal, ob man gerade lauffähige Steppkes fragt, wie ihnen die Bewegung zur Musik gefällt, oder Teenager beim Freestyle Dance oder die Best-Ager. Die Reaktion nach dem Tanzen ist meist die gleiche: Die Augen strahlen, und man bekommt mit erschöpftem Lächeln eine Antwort, für die Dieter Bohlen nur ein Wort bräuchte – mega!

Tanzen aus medizinischer Sicht: 100-prozentig empfehlenswert! Physiotherapeuten wie der Leipziger Mathias Arnold sehen in der täglichen Arbeit immer öfter Jugendliche und junge Erwachsene, die aufgrund von Bewegungsarmut schon Verschleißerscheinungen bis hin zu Bandscheibenvorfällen haben, und das auch deshalb, „weil sie nicht gelernt haben, ihren Körper intensiv zu bewegen, mit anderen gemeinsam, die einen motivieren, und mit Musik, die mitreißt und die Glückshormone sprudeln lässt.“ Doch beim Tanzen wird nicht nur der Bewegungsapparat angesprochen, sondern auch das Gehirn. Schließlich müssen neue Bewegungsabläufe erlernt, Musik und Bewegung zusammengebracht und körperlich umgesetzt werden. Und das hält jung, bis ins hohe ­Alter! Tanzen hat also keine Nebenwirkungen? Bei gesunden ­Menschen sicher nicht! Diese These würden auch Sportmediziner sofort unterschreiben. „Insbesondere ­ältere Menschen profitieren erheblich von den körperlichen und geistigen Anforderungen beim Tanzsport“, erklärt Sportmediziner und Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Mitglied des Sächsischen Sportärztebundes, Dr. med. Oliver Athenstaedt. „Das Risiko zu Stürzen nimmt im Alter zu, durch das Trainieren der Koordinationsfähigkeit können sich gerade ältere Menschen besser abfangen, die Verletzungsgefahr sinkt. Das Erlernen von Bewegungsabläufen steigert dazu die Gedächtnisleistung, was wiederum Altersdemenz deutlich verlangsamt beziehungsweise deren Fortschreiten verhindert. Das gleiche gilt auch für Osteoporose.“ Ist Tanzen also eine Art Jungbrunnen für den menschlichen Körper? Soweit würde der Sportarzt dann doch nicht gehen, aber es ist schon ein großer Schritt in Richtung bessere Bewegungsfähigkeit und ­geistiger Frische.

Tanztrainer Ulrich Herrmann vom Tanzsportclub Leipzig e.V. lässt sich seit Jahren von dieser Euphorie des Tanzens anstecken. „Gerade im Bereich des Leistungssports begeistert und fasziniert es mich immer von neuem, wenn ich sehe, wie unsere Paare fürs Tanzen brennen und sie die Zuschauer bei Wettkämpfen verzaubern“, schwärmt der Tanzprofi.

Erfolgreich bei internationalen Tanzwettbewerben: Mariann und Dominic Thutewohl vom Tansportclub Leipzig e.V. Quelle: fids federazione italiana danza sportiva

Gefühl für den Körper entwickeln – schon bei den Kleinsten

Bis zum Wettbewerbstanzen ist es jedoch ein weiter Weg. Wer mit dem Tanzen anfängt, muss sich zuerst einen Einblick über eine kaum überschaubare Vielfalt an Tanzrichtungen verschaffen: Standardtänze oder Rock’n’Roll, Ballett oder Hip-Hop, oder vielleicht orientalischer Bauchtanz? Geschmackssache, findet Bauchtanztrainerin Monique Freymond, die Kinder schon ab dem vierten Lebensjahr mit Musik und Bewegung fasziniert und mitreißt. „Die Kinder bekommen hier ein schönes Gefühl für ihren eigenen Körper“, sagt Freymond, und ­„lernen einzelne Körperregionen isoliert zur Musik zu koordinieren.“ „Und es macht einfach Spaß, in ­bunten Kostümen unseren recht besonderen Tanz vor Publikum vorzutragen“, ergänzen die beiden Teenager Vienne Bergt und Marie ­Rogall, die bereits seit dem vierten beziehungsweise sechsten Lebensjahr im Vereinssport aktiv sind.

Vienne Bergt und Marie Rogall mit ihrer Tanzlehrerin Monique Freymond: seit über zehn Jahren mit Disziplin und Durchhaltevermögen dabei. Quelle: Jochen Reitsstätter

Für Ralf Düsterhöft, Vorsitzender des Vereins Tap for Fun aus Leipzig, geht es auch um die zwischenmenschlichen Aspekte beim Tanzen. „Wenn die Mädchen und Jungen bei uns ab vier Jahren mit dem Tanzen beginnen, müssen sie sich in die Gruppe reinfuchsen, sie können Freundschaften schließen und sich wohl fühlen. Das ist die beste Basis, auch beim Tanzen Spaß zu haben und dabei zu bleiben. Und genau diesen Spaß sollen die Zuschauer bei unseren Auftritten spüren. Wir wollen sie für den Tanzsport entflammen“, so der Hobbytänzer.

Tanzen – für eine gesunde Körperentwicklung und Fitness bis ins hohe Alter

Die Freude am Tanz steht an erster Stelle, das weiß auch Helene ­Krumbügel von der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig. Sie arbeitet im Studiengang Elementare Musik- und Tanzpädagogik als Dozentin. Bei der tänzerischen Früherziehung geht es aber um mehr, nämlich „um die Herausbildung von Fähigkeiten und Fertigkeiten im psychomotorischen Bereich“, erläutert die Hochschuldozentin. „Durch die Verbindung von Bewegung, Musik und Sprache wird in das Elementare, in das Wesen und die Grundlagen des Tanzes eingetaucht, zum Beispiel über Tanzgeschichten und rhythmische Elemente“, so im ­Wissenschaftsdeutsch aus Expertenmunde. Anders formuliert: „Die Gefühle, welche die Musik bei den Kindern auslöst, werden von ihnen in Bewegung ausgedrückt.“ Beinahe vergisst man dabei die ebenso wichtigen Effekte des Tanzens wie die Förderung einer gesunden Körperhaltung, die Stärkung der Muskulatur oder das Trainieren koordinierter Bewegungsabläufe. Gerade für ältere Menschen ist dieser Aspekt nicht zu unterschätzen, zum Beispiel bei der Prophylaxe gegen Krankheiten wie Demenz – oder schlicht die Vereinsamung im Alter.

Helene Krumbügel von der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig. Quelle: André Kempner

Tanzen – eine Art ­Selbstfindungsform

Ist für Seniorinnen und Senioren der Erhalt ihrer Gesundheit durch Bewegung und Freude von zentraler Bedeutung, so kann der Tanz bei Jugendlichen noch viel weiterreichende Effekte hervorrufen. Die oftmals durch übermäßige Mediennutzung bewegungsunwilligen Teenager zeigen seit vielen Jahren eine abnehmende Bereitschaft, Handy und Sofa mit „Draußen-Aktivitäten“ zu tauschen. Die Folgen für das gegenseitige Miteinander können ebenso drastisch sein wie der Bewegungsmangel auf den Körper.

Von Jochen Reitstätter