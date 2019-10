„Welt im Sucher“ – am 1. November beginnt neue Saison

Leipzig

Silberhochzeit für die Reisefibel und ihre Vortragsreihe „Welt im Sucher“: Seit 25 Jahren gibt es dieses harmonische Paar nun schon. Ein anderes sympathisches Paar, Kathrin und Dirk Weckwert, die Betreiber des Reisebüros samt Buchhandlung und Bergshop, freuen sich außerordentlich über diese glückliche Fügung – und halten in der an diesem Freitag beginnenden Vortragssaison 2019/2020 so manches Schmeckerchen für die Fans von „Welt im Sucher“ bereit.

Alte Freunde, neue Gäste

Alte Freunde wie Hans Kammerlander werden zwischen November und März nach Leipzig kommen, aber auch einige neue Referenten wollen dem hiesigen Publikum von ihren Abenteuern in der Fremde berichten. Fünf Veranstaltungsorte werden die Weckwerts mit ihren Gästen bespielen: die Reisefibel selbst, das Pentahotel, den Mendelssohnsaal im Gewandhaus, das Westbad und das Kunstkraftwerk. Im Letzteren geht vom 7. bis 9. Februar 2020 auch das große „Welt im Sucher“-Festival über die Bühne. Geboten werden neben der attraktiven Location, die Dirk Weckwert zuletzt als „unfassbar gutes, geradezu perfektes Ambiente für ein Festival“ wahrgenommen hat, spannende Reiseporträts und fetzige Live-Musik. Unter vielen Höhepunkten seien explizit erwähnt: der Auftritt des Leipziger Weltumtrampers Stefan Korn (8. Februar), die Transsib-Reportage des Dresdners Holger Fritzsche (9. Februar) und Mario Goldsteins Bericht über seine 1400-Kilometer-Wanderung entlang des sogenannten Grünen Bandes, der einstigen deutsch-deutschen Grenze, an der zwei seiner Fluchtversuche scheiterten (9. Februar).

Auftakt mit Andreas Altmann

Eröffnet wird der Veranstaltungsreigen in wenigen Tagen von Andreas Altmann. Am 1. November ab 19 Uhr erzählt der 70-Jährige im besagten Kunstkraftwerk, Saalfelder Straße 8, von seinem „Leben in allen Himmelsrichtungen“. Der Mann hat die Welt für sich entdeckt und fast alles ausprobiert. Er war Schauspieler, Chauffeur, Tellerwäscher, Nachtportier und Fabrikarbeiter. Inzwischen zählt Altmann zu den bekanntesten deutschen Reiseautoren und wurde unter anderem mit dem Egon-Erwin-Kisch-Preis, dem Seume-Literaturpreis und dem Reisebuch-Preis ausgezeichnet. Nachdem er bereits in einem indischen Aschram und einem Zen-Kloster in Japan lebte, zog es ihn nach New York und Mexiko City. Heute nennt Altmann Paris sein Zuhause.

Vom Nordpol zur Antarktis

Zu den Höhepunkten der diesjährigen Saison dürfte ferner der Auftritt von Robby Clemens gehören. Aus der Erkenntnis, nach überstandener Alkohol- und Nikotinabhängigkeit ein neues Leben geschenkt bekommen zu haben, erfüllte sich der Leipziger einen Traum und machte sich 2017 vom Nordpol zur Antarktis auf – und zwar zu Fuß!

Das komplette Programm von „Welt im Sucher“: www.reisefibel.de

Tickets zu den Veranstaltungen der Reihe „Welt im Sucher“ gibt es in der Reisefibel, Marktgrafenstraße 5 (Telefon 0341 215870), im Online-Vorverkauf www.reisefibel.de, im LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19, und in der Ticketgalerie im Barthels Hof, Hainstraße 1, sowie unter der gebührenfreien LVZ-Hotline 0800 2181050.

Von Dominic Welters