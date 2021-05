Weltbienentag in Leipzig – so können auch Sie den Bienen helfen

Leipzig

Immer mehr Menschen widmen sich dem Wohl der Bienen im städtischen Raum. Im Internet werden Imker-Kurse für Anfänger angeboten, das Leipziger Naturkundemuseum widmet ihnen eine Dauerausstellung, Bienen-Hotels gibt es für die Dachterrasse und Patenschaften im Leipziger Zoo. Zum Weltbienentag am 20. Mai setzt sich auch das Aktionsbündnis „Leipzig summt!“ für mehr Insektenvielfalt und Blühflächen zum Schutz der Honig- und Wildbienen ein. Die Leipziger Volkszeitung spendiert pro abgeschlossenem LVZ+Abo ab 20. Mai einen Quadratmeter Blühwiese. Wie es um Leipzigs Stadtbienen bestellt ist, erzählt Imkerin Anne Kathrin Mohr.

Die LVZ-Abo-Aktion zum Weltbienentag Schnell, aktuell, umfangreich – das digitale Angebot der Leipziger Volkszeitung lohnt sich anlässlich des Weltbienentages am 20. Mai gleich doppelt. Für jedes LVZ+ Abonnement, das bis zum 30. Juni abgeschlossen wird, spendet die LVZ einen Quadratmeter Blühwiese – für Bienen und andere Insekten. So unterstützen Sie die Artenvielfalt in Leipzig.

Süßkram aus dem eigenen Stadtteil

Die Leipzigerin kam durch ein besonderes Ritual zur Biene. „Zwei befreundete Imker trafen sich, tauschten je ein Honigglas aus, strahlten bis über beide Ohren und tauchten über Stunden in eine Welt ab, von der ich wirklich nur Bruchteile verstand.“ Nach neun Jahren ist das anders. Mittlerweile stehen Mohrs Bienenvölker an Standorten im gesamten Leipziger Stadtgebiet: In der Nähe des Cospudener Sees zwischen Auwald, See und Kleingärten, in Lindenau, Connewitz, Probstheida und Gohlis. Die fleißigen Tiere versorgen sich mit unterschiedlichen Pollen und Nektar, erzeugen herrliche Frühlings- und Sommerhonige zum Verkauf. „Kann Spuren aus Stötteritz, Marienbrunn, Reudnitz-Thonberg, Lößnig, Meusdorf und anderen nahen Stadtteilen enthalten“, verrät das Etikett auf dem Glas. Sich bewusst für regionale und biologisch angebaute Lebensmittel zu entscheiden, sei wichtig für mehr Vielfalt an Nahrungsmitteln in der eigenen Stadt, findet nicht nur Mohr.

Hipper Trend mit Nebenwirkungen

Die Imkerin versucht ihre Bienen von den pestizidbelasteten Rapsfeldern fernzuhalten: „Ich würde meine Völker am liebsten im Zentrum aufstellen.“ Eine Kehrseite vom hippen Stadtimkern sei eine immer größer werdende Bienendichte in Leipzig und nicht nur Menschen würden von Viren heimgesucht, sondern auch die Honigbienen. Die Varroamilbe befällt die Brut und verbreitet dabei Krankheiten. Auch das gilt es zu beachten.

Eine Biene sammelt in einer Kirschblüte Pollen. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Lobby für die bedrohte Wildbiene

Alle reden nur vom Honig, „aber unsere Wildbienen brauchen eine Lobby“, fordert Anne Kathrin Mohr. Während die Honigbiene drei bis fünf Kilometer weit fliegen kann, schwärme die Wildbiene, von denen rund 560 Arten in Deutschland leben, in einem nur 500 Meter großen Radius umher. „Wenn die Landschaften ausgeräumt sind, verschwindet die Wildbiene immer mehr.“ Es fehle an Requisiten für die Tiere, weiß Mohr. Keine Pollen, keine Nahrung, kein Baumaterial und demzufolge auch keine Nistplätze für die wichtigen Bestäuber, deren Lebensraum immer knapper wird. Wildpflanzen hätten in unserer Landschaft gar keinen Platz mehr – sie appelliert an Kleingärtner, ihre Schollen weniger von „Unkraut“ zu befreien und mehr Wildwuchs für die Bienen stehen zu lassen.

Große Begeisterung fürs Imkern

Mehr Natur trieb auch Wilhelm Seidler nach Eilenburg. Vor sieben Jahren kam der 31-Jährige mit sieben Bienenvölkern im Schlepptau vom Moloch Berlin an die Mulde, um der Natur nah zu sein, neue Freiräume zu erspüren und „auch wegen der schönen Frauen in Sachsen“, sagt er lachend. Imkern sei eine Wissenschaft, mit der er sich schon lange beschäftige. Er imkert im Nebenerwerb und zitiert seinen Leitspruch nach einer alten Weisheit: „Wer der Natur befehlen will, muss ihr gehorchen.“ Vor einem Jahr habe er 70 Völker besessen, heute seien es 30 mit Ablegern. Einige seiner Bienenbeuten habe er bei einem Obstbauern mit Pflaumen- und Kirschbäumen abgestellt, der auf die fleißigen Tierchen angewiesen sei. Eine wissenschaftliche Studie besage, dass etwa 85 Prozent der gesamten europäischen Obstanlagen von der Honigbiene bestäubt werden.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Standortwahl ist wichtiges Kriterium

Zu schaffen macht Imker Wilhelm, wie er sich nennt, vor allem Trockenheit und kaltes Wetter, weil die Honigbiene in diesen Zeiten schwerer Nahrung findet oder aus ihrer Behausung gar nicht herauskommt. „Ich muss mir frühzeitig darüber Gedanken machen, wo ich meine Völker aufstelle, was da wächst und blüht“, meint der tierliebende junge Mann, der sich auch mit Pferden beschäftigt und einen „ordentlichen Beruf“ ausübt, wie er sagt. Da die Standortwahl für die Bienen das ausschlaggebende Kriterium ist, bevorzugt er Naturschutzgebiete wie die Hohburger Berge südöstlich von Eilenburg – fernab von pestizidbelasteten Monokulturen. So garantiere er, dass seine Nutztiere reichlich Pollen und Nektar bekommen – vom Frühjahr bis zum Herbst.

Imker Wilhelm Seidler (31) präsentiert stolz seine Bienenbeuten. Quelle: privat

Bärlauchhonig vom „Bienenandre“

André Soudah, der als selbstständiger Unternehmensberater arbeitet, fährt am liebsten nach einem langen Bürotag mit dem Fahrrad in den Auwald. Dort leben die meisten seiner insgesamt 25 Bienenvölker, die ihm in Kürze den „Bärlauchhonig“ liefern. Der Schwerpunkt liege bei ihm nicht auf dem Honig, der fließt ja sowieso, meint „Bienenandre“ lachend. Der Leipziger will vor allem für den Insektenschutz werben, Schul- und Kindergartenkinder mit den Bienen vertraut machen und Erwachsenen das Imkern beibringen.

„Bienenandre“ zeigt seine Tierchen im Leipziger Auwald. Quelle: Andre Kempner

Naturschutz

Seit einiger Zeit betreut André Soudah auch Firmen zum Thema Nachhaltigkeitsberatung und Bienen. Jedes Unternehmen mit einem Betriebsgelände oder Flachdach könne eine Begrünung vornehmen, um Bienenbeuten aufzustellen. Schöner Nebeneffekt: Der eigene Honig für die Betriebskantine kann gleich mitgeliefert werden.

Und zum Schluss wird es nochmal richtig süß: „Gemeinsam mit der Eisbrennerei auf der Karl-Liebknecht-Straße habe ich ein eigenes Eis kreiert. Der Name ist Programm: Auwaldhonig.“ Schmecken lassen!

Helfen kann den Bienen jeder. Naturschützer mit Garten belassen diesen möglichst natürlich, mit Totholz, Lehmwänden und verwilderten Ecken samt Löwenzahn, Wegmalve, Taubnessel und Hahnenfuß, rät der Naturschutzbund Sachsen. Städter ohne Schrebergarten können sich einen bienenfreundlichen Balkon anlegen. Eine bunte Blumenmischung aus Berg-Flockenblumen, Sonnenhut, Klatschmohn und Wiesenklee sorgt zum Beispiel für blühende Kästen vorm Fenster – und die Bienen freut es.

Von Regina Katzer