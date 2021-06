Leipzig

Braucht Leipzig den Titel? Über den des Deutschen Meisters würden sich wohl nicht nur die Rasenballer freuen. Doch wie ist es mit der „Unesco-Welthauptstadt des Buches 2024“? Der Stadtrat lässt – auf Antrag von Bündnis 90/Die Grünen – gerade prüfen, ob sich so eine Bewerbung lohnen könnte. Immerhin: Leipzig war eine Stadt der großen Verlage und der Buchkultur, ist reich an Traditionen, pflegt mit der Buchmesse und „Leipzig liest“ sowie etlichen Institutionen sein internationales Renommee als Buchstadt. „Die Leipzig wissen, dass Leipzig die Welthauptstadt des Buches ist. Doch weiß es auch die Welt?“, fragt Wolfgang Kleinwächter vom Vorstand des Vereins Medienstadt.

Soll sich die Stadt Leipzig um den Titel „Unesco-Welthauptstadt des Buches 2024“ bewerben? Im Garten des Literaturhauses Leipzig diskutieren Grünen-Stadträtin Katharina Krefft, Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke, Oliver Zille, Direktor der Leipziger Buchmesse, und Verena Metze-Mangold, ehemalige Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission, darüber (von links). Andreas Platthaus moderiert. Quelle: Dirk Knofe

Verknüpfung mit Friedlicher Revolution

Er hatte die Bewerbung bereits vor einigen Jahren vorgeschlagen. Nun folgt die Idee, dies mit der Friedlichen Revolution zu verknüpfen – 2024 feiert diese rund um dem 9. Oktober ihren 35. Jahrestag. „Freie Meinungsäußerung, Demokratie und Menschenrechte sind ein Kernthema des Buches“, argumentiert Kleinwächter am Montagabend, als eine mögliche Bewerbung Leipzigs im Garten des Literaturhauses am Leipziger Gerichtsweg diskutiert wurde. „Deutschland würde so eine Auszeichnung sicherlich gut tun“, sagt Verena Metze-Mangold, ehemalige Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission.

Unter den bislang 22 Trägern des Titels war noch keine deutsche Stadt. „Wir haben in Leipzig einen unglaublichen Schatz rund ums Buch“, betont Grünen-Fraktionschefin Katharina Krefft. Gerade in der digitalisierten Welt könne das gedruckte Buch viel zu Meinungsfreiheit und Demokratie leisten – im Sinne des Herbst ’89. Das könne Leipzig glaubwürdig und authentisch erzählen, zumal derzeit die Spaltung der Gesellschaft – bis in die Familien hinein – zunehme.

Darüber herrschte in der Diskussionsrunde Konsens – doch braucht es dafür einen Titel? 2022 trägt diesen übrigens Guadalajara in Mexiko, wo er mit sozialen Projekten verknüpft wird. „Der Weg ist das Ziel, die Diskussion ist wichtig, weniger das Ergebnis“, bringt es Kulturbürgermeistern Skadi Jennicke (Die Linke) auf den Punkt, die einer Bewerbung Leipzigs zumindest skeptisch gegenübersteht. Denn es bedürfe keiner großen Marke als „Eintagsfliege“.

Zielführender sei, die Wirksamkeit der bestehenden Buch- und Literaturlandschaft zu erhöhen und diese stärker zu vernetzen. So wurde bereits der Leipziger Literarische Herbst neu aufgestellt – als Ergebnis einer ersten Debatte von 2017, als die Idee schon einmal diskutiert wurde. Hinzu kommen die Kosten einer Bewerbung, für die Athen beispielsweise 1,1 Millionen Euro ausgegeben hat. Dort gab es 612 Veranstaltungen. „Leipzig liest“ bringt es auf rund 3600 im Jahr.

Die Buchstadt als Zukunftsthema

„Der Titel ist nicht das Entscheidende“, ist Oliver Zille, Direktor der Leipziger Buchmesse, überzeugt. Nötig sei eine Initialzündung, die über das eine Jahr hinausreichen muss. Und die beispielsweise dazu beiträgt, gegenwärtige Probleme zu lösen, wie etwa die „grottenschlechte Medienkompetenz“ einiger junger Leute zu verbessern, sowie Konzepte zur Demokratiebildung zu entwickeln. Das sei wichtiger als Außenwirkung, die vielleicht Touristen anzieht. Deutschland werde zwar als Leseland wahrgenommen. Dennoch gebe es hier mehr als acht Millionen Analphabeten.

„Die Buchstadt ist ein Zukunftsthema. Wir müssen mehr tun, darüber sind wir uns einig. Offen ist nur die Frage des Formates“, ergänzte Stephanie Jacobs, die Leiterin des Deutschen Buch- und Schriftmuseums. Die Ausschreibung für 2024 wird übrigens Anfang 2022 veröffentlicht, die Bewerbung muss rund sechs Monate später eingereicht werden. „Es bleibt also noch Zeit, alle wichtigen Aspekte zu diskutieren“, so Kleinwächter. 

Von Mathias Orbeck