Markkleeberg

In der Leichtathletik ist er bekannt für weite Stöße, politisch versucht er jetzt in seiner Wahlheimatstadt den großen Wurf: Kugelstoß-Ass David Storl möchte für die CDU in den Markkleeberger Stadtrat einziehen. Die Liste seiner sportlichen Erfolge ist lang: 2011 und 2013 Weltmeister, als erster und einziger Deutscher in dieser Disziplin, Olympisches Silber 2012, mehrfacher Europameister. Deutsche Meistertitel sammelt er wie andere Briefmarken.

Jetzt will er nicht nur als Kugelstoßer im Leistungssport ganz vorne mitmischen, sondern auch als ehrenamtlicher Stadtrat seine Wahlheimat gestalten und zu Höchstleistungen animieren. „Seit anderthalb Jahren wohne ich jetzt mit meiner jungen Familie in Markkleeberg“, erzählt er. „Für uns war es ein wichtiger Schritt, den Weg aus Leipzig herauszugehen, um ein wenig mehr Ruhe und Entspannung zu genießen.“ Inzwischen hätten sie sich eingelebt. „Als unsere älteste Tochter auf die Grundschule in Markkleeberg gewechselt ist, war es für mich an der Zeit, mich für diese Stadt zu engagieren“, so Storl zu den Beweggründen für seine Kandidatur. „Ich freue mich auf viele spannende Aufgaben und auf viele interessante Menschen.“

„Wir sind sehr froh, David in unserem Team zu haben. Mit ihm sind wir noch vielseitiger aufgestellt. Zudem bringt er einen neuen Blick von außen mit“, erklärt Christian Funke, Vorsitzender der CDU Markkleeberg. Wer David Storl persönlich treffen möchte, kann sich gern auf der Homepage der CDU Markkleeberg unter www.cdu-markkleeberg.de die Standbesetzungen für die kommenden Wahlkampfstände, auch mit David Storl, anschauen.

Von Gislinde Redepenning