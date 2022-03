Leipzig

Steigende Preise bei Benzin und Gas – und jetzt auch beim Brot: Neben zahlreichen anderen Branchen reagiert nun auch Leipzigs Backhandwerk auf die hohen Rohstoffkosten. Große Ketten planen mit Preiserhöhungen in naher Zukunft, wie die LVZ aus den Unternehmen erfuhr. Die Versorgung mit Backwaren bleibt aber sichergestellt – darauf weisen alle befragten Betriebe hin.

„Das ist eine ganz, ganz wilde Zeit“, sagt Udo Wendl, Chef von der gleichnamigen Leipziger Bäckereikette. „Wir haben derzeit 40.000 Euro höhere Rohstoffpreise pro Monat“ – rechnet er vor. Auch der Getreidepreis sei in die Höhe geschossen, er liege inzwischen doppelt so hoch wie Ende 2020.

Bäcker beziehen ihren Rohstoff meist regional

Die logische Konsequenz daraus: Wendl plant mit einer Preiserhöhung Anfang April um sechs Prozent, wie der Inhaber berichtet. Dass die Rohstoffpreise derart in die Höhe geklettert sind, führt der Unternehmer auch auf Spekulation an den Börsen zurück – dort wird Getreide ebenfalls gehandelt.

Gerit und Udo Wendl in einer Wendl-Filiale Quelle: Christian Modla

Auf Getreide aus Russland und der Ukraine angewiesen sind Bäcker in Leipzig indes nicht, nach eigenen Angaben beziehen sie ihren Rohstoff regional. So auch das Backhaus Hennig. Dessen Co-Chef Jens Hennig betont: „Die Befürchtung, dass es keine Rohstoffe mehr gibt, habe ich daher nicht. Für Hamsterkäufe gibt es also keinen Grund.“

Europa gilt bei Weizen als Selbstversorger

Der Bäckereimeister bezieht sich auf Beobachtungen, die sich derzeit in Supermärkten anstellen lassen: So wird neben Sonnenblumenöl auch vermehrt Mehl nachgefragt, Supermärkte haben damit begonnen, Abgabemengen zu rationieren. Grund dürfte laut Beobachtern die Sorge vor wegbrechenden Lieferungen sein – so sind die Ukraine und Russland wichtige Produzenten entsprechender Rohstoffe.

Zumindest bei Mehl ist Deutschland aber gar nicht auf Lieferungen aus den beiden Ländern angewiesen, wie Experten betonen. Die Bundesrepublik erreicht laut Landwirtschaftsminister Cem Özdemir bei Weizen einen Selbstversorgungsgrad von mehr als 100 Prozent. Das heißt: Es wird mehr produziert, als am Ende benötigt wird.

Dass Back-Shops nun mit Preiserhöhungen planen, ist laut Bäckermeister Hennig gleich mehreren Preistreibern geschuldet. Da sei zum einen die Energie: Hennig nennt Backen einen energieintensiven Prozess, seine Backöfen liefen mit Gas. Und für diesen Energieträger müssen Verbraucher und Unternehmen derzeit deutlich mehr bezahlen.

Bäckermeister Jens Hennig. Quelle: André Kempner

Durch hohe Spritpreise wird Auslieferung teurer

Laut Hennig müssen die Waren zudem zweimal täglich in die 81 Filialen ausgeliefert werden, das spiegele sich auf der Tankrechnung wider. „Wir können ja nicht sagen: Dann fahren wir halt nur noch einmal am Tag Waren aus“, so der Bäckerei-Chef. Bei all diesen Preistreibern kämen die Betriebe am Ende nicht umher, von der Kundschaft mehr Geld zu verlangen. Bisher habe das Backhaus Hennig die Preise zwar noch nicht erhöht, erklärt der Inhaber. Nun stehe das aber bevor.

Auch Jürgen Kleinert, Geschäftsführer des gleichnamigen Leipziger Bäckereibetriebs, verweist auf die gesicherte Versorgung. „Ich habe gerade mit meinen Lieferanten gesprochen: Beide kaufen ihr Getreide regional ein“, sagt er. Die Lieferanten haben ihm versichert, so Kleinert, „dass die Vorräte bis zur nächsten Ernte im Herbst ausreichen“.

„Müssen mit Preiserhöhung von zehn Prozent rechnen“

Einer Preiserhöhung würden Bäcker aber nicht entkommen. „Machen wir uns nichts vor: Wir müssen mit einer Preiserhöhung um zehn Prozent rechnen“, sagt Kleinert. So würden auch die Börsen den Getreidepreis nach oben schrauben. Zudem sei eine ganz andere Krise zum Zeitpunkt des Kriegsausbruchs noch gar nicht ausgestanden gewesen: Die Corona-Pandemie mit all ihren Unsicherheiten, samt Infektionsfällen beim Personal.

Bäcker Jürgen Kleinert Quelle: André Kempner

Lukas Grieser, Chef vom Lukas-Bäcker, berichtet zudem, dass auch gestiegene Lohnkosten weitergegeben werden müssten – einen Befund, den auch die Konkurrenz teilt. Die Handwerksbetriebe verweisen dabei auf den steigenden Mindestlohn – im Herbst soll dieser auf 12 Euro erhöht werden. Neben dem Mehr an Geld, das für Rohstoffe auf den Tisch gelegt werden müsse, sei das der Preis „von lokal hergestellten handwerklichen Produkten, bei denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht vor riesigen Maschinen einen Knopf drücken“. Auch der Lukas-Bäcker beziehe seine Produkte regional, maximal national.

Preise für Brot „werden nicht durch die Decke gehen“

Manuela Lohse, Geschäftsführerin vom Landesinnungsverband des Bäckereihandwerks, beschwichtigt derweil. „Es ist nicht zu erwarten, dass die Preise durch die Decke gehen“, sagt sie. „Es wird aber Anpassungen geben“. Die Handwerksvertreterin bittet Kunden denn auch, Verständnis für die steigenden Preise zu zeigen. „Hinter der Theke stehen schließlich immer Menschen. 50 Prozent von Ihrem Einkauf gehen an das Personal und die Lohnkosten.“

Von Florian Reinke