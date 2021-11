Weniger Fahrspuren in drei Fällen – hier wird es eng in Leipzig

Leipzig

An drei Standorten müssen sich Leipzigerinnen und Leipziger ab Montag auf Verkehrsbehinderungen einstellen – Schwerpunkte sind der Süden und Westen der Messestadt. Hier der Überblick:

Antonienstraße: Zwischen Gießerstraße und Antonienbrücke fällt stadtauswärts eine Fahrspur weg. Als Grund gibt das Verkehrs- und Tiefbauamt Arbeiten an der Telekommunikationsinfrastruktur an. Verkehrsteilnehmer müssen mit der Engstelle länger leben: Die Arbeiten sollen bis zum 17. Dezember andauern.

Wegen Baumpflegearbeiten kommt es zwischen der Kommandant-Prendel-Allee und dem Paulinerweg in beiden Richtungen jeweils zwischen 9 und 14 Uhr zu Fahrspurreduzierungen. Die Baumpflege soll bis zum Freitag andauern. Semmelweisstraße: Hier kommt es zu einer kurzzeitigen Einschränkung: Am Montag von 9 bis 14 Uhr wird die Trasse um eine Fahrspur reduziert.

Seit dem 10. November ist die Zwickauer Straße zwischen An der Märchenwiese und Triftweg in stadteinwärtiger Richtung gesperrt. Die Arbeiten an einer Stromleitung kommen zumindest überraschend – in der vergangenen Woche hatte die Stadt über die Sperrung bis zum 26. November noch nicht informiert. Wie das Verkehrs- und Tiefbauamt mitteilt, erfolgt die Umleitung über Probstheidaer Straße, Karl-Jungbluth-Straße, Bornaische Straße und Arno-Nitzsche-Straße.

