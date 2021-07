Leipzig

Stefanie von Brück ist Pädagogin und Familienberaterin in Leipzig, berät Eltern speziell zur Kindergarten-Eingewöhnung. Nach dem Lockdown haben sich die Probleme geändert, mit denen Eltern zu ihr kommen: Jetzt gilt es, Störungen und Schäden aufzuarbeiten, die durch fehlende Sozialkontakte entstanden sind.

Dramen an der Kita-Tür

Ein Großteil der Kinder musste im Lockdown wochenlang zu Hause bleiben. Die Rückkehr in die Kita fiel den Mädchen und Jungen leichter, die schon immer gerne in der Einrichtung waren und ihre Freunde vermissten. Andere kommen nicht so gut klar: „Teils weinen und schreien die Kinder, klammern sich an die Eltern, sagen ,nein’ oder laufen weg. Oder sie schlafen nachts schlecht“, weiß die 38-Jährige von Dramen an der Kita-Tür – zumal die Eltern nicht mit hinein durften. Vielen Kindern hat es geholfen, wenn während des Lockdowns der Kontakt zur Kita und zur Erzieherin nicht abgerissen ist. „Unsere Kita hat täglich ein Video geschickt, das war sehr gut“, berichtet die Mutter zweier Söhne (8 und 4 Jahre alt).

Die schon etwas älteren Schulkinder litten während der Pandemie unter dem Gefühl der Einsamkeit und des Vermissens, weil sie ihre Freunde nicht mehr treffen durften. Manche Kinder hatten große Angst, dass ihre Eltern krank werden und an Corona sterben könnten. Hatten sie früher eine enge Beziehung zu Oma und Opa, die während des Lockdowns oft wegfiel, können auch dadurch Verlustängste entstanden sein.

Gestresste Eltern dürfen sich Hilfe suchen

„Die Herausforderungen und Schäden in den Familien sind leise und still“, sagt Stefanie von Brück. Ihr Rat: „Die Bedürfnisse des Kindes ernst nehmen und sich Zeit nehmen, um die neue Situation zu bewältigen. Dabei müssen Eltern und Fachkräfte gut zusammenarbeiten.“ Auch für Erwachsene war die ungewisse Situation schwer. Eltern, die im Lockdown sehr unter Stress gelitten haben, dürfen sich selbst professionelle Hilfe holen, zumal es viele Beratungsangebote online gibt. „Die Kinder und die Beziehungen in der Familie haben immer oberste Priorität.“

Und niemand weiß, ob vielleicht ein neuer Lockdown kommt. „Eltern können sich innerlich darauf vorbereiten, indem sie im Rückblick überlegen, was gut lief, was schlecht lief, was wirklich sein muss und wo ihre eigenen Grenzen liegen.“ Wird alles zu viel, müsse man darüber mit dem Partner oder der Partnerin, dem Chef oder der Chefin beziehungsweise mit der Schule reden.

Generation Corona-Babys

Und noch eine neue Thematik sieht Stefanie von Brück: die Generation der Corona-Kinder, also Babys, die während der Pandemie geboren wurden. „In dieser Zeit fand kein gesellschaftliches Leben statt, es gab kaum Begegnungen mit anderen Kindern auf dem Spielplatz oder in Babykursen.“ Aus der Isolation kommend in eine lebhafte Gruppe einsteigen – auch das kann Kinder überfordern. Deshalb dauert die Eingewöhnung möglicherweise länger, bis die Kleinen Vertrauen zu Fremden fassen und sich bei ihnen sicher fühlen.

Von Kerstin Decker