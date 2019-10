Wenn aus Sachsen Bayern werden

Leipzig

Im großen Festzelt stehen die Feierwütigen auf den Tischen und Bänken, tanzen ausgelassen oder treten zu den Songs der Oktoberfestband „Biba & die Butzemänner“ kräftig auf. Die rustikalen Holzmöbel halten der enormen Belastung Stand. Das Zelt – Fassungsvermögen: 2500 Menschen – wirkt wie eine einzige riesige Bühne. Weit und breit lauter junge (und auch ein paar ältere) Männer, in Lederhosen und blaue oder rote Karohemden gehüllt. Überall junge (und auch ein paar ältere) Damen, die bunte Dirndl tragen. So manche bezaubernde Schöne hat sich noch einen Blumenkranz ins Haupthaar gesteckt. Das macht die blühende Party-Landschaft noch bunter.

Ambiente und Flair erinnern stark an die Wiesn, an das traditionelle Oktoberfest in der bayerischen Landeshauptstadt. Doch München ist weit weg. Der Oktober lässt sich auch in Leipzig feiern. Der Almauftrieb – so das Motto der Gaudi am Freitagabend – beweist: Die Sachsen sind mindestens so pfundig wie die Bajuwaren.

„Es ist ein bisschen wie Fasching“

Bayrisch-traditionell gekleidet sind auch Nancy und Frank (36). „Es ist ein bisschen wie Fasching“, sagt die 36-Jährige und lacht. „Und Tracht gehört halt dazu.“ Nancy mischt bereits zum vierten Mal auf dem Leipziger Oktoberfest mit, das erste Mal mit ihrem gleichaltrigen Freund Frank. „Meine beste Freundin wollte damals unbedingt mal hierher. Da war ich natürlich sofort dabei“, erzählt sie. Die Musik gefällt ihr an diesem ersten von insgesamt zehn Leipziger Wiesn-Abenden zwar nicht ganz so gut („Die war in den vergangenen Jahren besser“), aber Lust am Mitsingen überkommt sie dann doch.

„Hauptsache, die Stimmung ist gut“

Katja (33) ist mit ihrem Mann Toni (38) und Freunden gekommen. Sie ist zum ersten Mal bei dem Spektakel. Oktoberfeste kannte sie bislang nur aus dem größten deutschen Freistaat. Dort hat sie mal für längere Zeit gearbeitet. Die Wiesn auf der Alten Messe findet Katja dennoch besser: „Weil diese schöne Tradition hier nicht ganz so traditionell begangen wird wie in Bayern“, sagt sie. Der Gatte sieht die feucht-fröhliche Sause recht pragmatisch: „Hauptsache, die Stimmung ist gut. Wir wollen einen schönen Abend genießen und einfach nur Spaß haben.“

„Alles läuft friedlich ab“

Zu den Klängen des John-Denver-Klassikers „Take Me Home, Country Roads“ gehen Susanne und Steven (49) geradezu ab. „Wir sind begeistert, zumal alles friedlich abläuft. So sollte es immer sein“, sagt Susanne. Zu einem Dirndl hat sich die 48-Jährige nicht durchringen können. „Ich steh’ nicht so auf Kleider“, betont sie. Susanne hat sich stattdessen für eine Kombi aus Dirndl-Oberteil und gemusterter Jeanshose entschieden. Und obwohl auch die Musik – wie sich dann herausstellt – „nicht unbedingt so mein Fall ist“, geht sie bei Peter Wackel, dem Star aus dem legendären mallorquinischen „Bierkönig“, voll mit.

Auftakt zum Leipziger Oktoberfest am 11.10.2019 im Festzelt Alte Messe Leipzig. Quelle: Christian Modla

„Es ist wie auf Malle“

Alex ist schwer angetan von der sächsischen Variante bayrischen Kulturgutes. Dass die Besucher alle extrem gute Laune haben, findet er sehr gut. „Es ist wie auf Malle“, frohlockt er. Der 31-Jährige und seine Freundin Viktoria (32) geben sich das Leipziger Oktoberfest bereits zum zweiten Mal. Viktoria stammt ursprünglich aus dem unterfränkischen Schweinfurt, lebt aber schon seit einiger Zeit in der Messestadt. Auf der Leipziger Wiesn findet sie die Musik spitze, „denn Schlager höre ich auch privat sehr gerne“.

Die Festtagsgemeinde transpiriert

Allmählich nähert sich die Party dem Siedepunkt. Es herrschen Temperaturen wie im Gewächshaus. Die Luftfeuchtigkeit ist höher als im Gondwanaland des Leipziger Zoos. Die Innenwände des Zeltes schwitzen. Die Festtagsgemeinde transpiriert auch. Stetig steigende Heiterkeit dank stetig steigendem Bierkonsum. Eine Maß kostet knapp zehn Euro. Vor allem die Herren der Schöpfung stemmen so manchen Krug. Auf die holde Weiblichkeit, die es nicht ganz so mit dem Gerstensaft hat, warten Wein, Prosecco, Champagner und Softdrinks. Whiskey gibt’s auch, Essen sowieso. Grundlagen müssen her bei so viel Maß-Verzehr. Neben typisch bayrischen Spezialitäten wie Leberkäs und Schweinshaxn sind ein deftiger Spanferkelkrustenbraten und ein saftiger Oktoberfest-Burger im Angebot. Eine frische Wiesn-Brezn darf natürlich auch nicht fehlen.

Bei einigen herrscht schwerer Seegang

Gegen 1 Uhr verlassen die letzten freude- und biertrunkenen Gäste das Oktoberfest-Areal. Zwischen Porta-Möbelhaus und Hit-Markt herrscht bei einigen schwerer Seegang. Leipzigs Taxifahrer-Gilde freut sich. Das Geschäft brummt. Auch am Abend darauf. Es soll sogar Leipzigerinnen und Leipziger geben, die erwägen in der Zeit bis zum 2. November noch mindestens einmal wiederzukommen. O’ zapft is!

Die sechste Auflage des Leipziger Oktoberfestes auf der Alten Messe läuft noch bis zum 2. November. Immer freitags und samstags, jeweils ab 17 Uhr, wird gefeiert. Beim Auftritt von DJ Ötzi am 24. Oktober gibt’s noch freie Tische. Auch an den anderen Abenden ist noch was frei. Wer sich Tickets vorab sichern will, kann dies online auf der Webseite www.oktoberfest-leipzig.com tun. An der Abendkasse wartet noch ein Restkontingent an Karten. Flaniertickets sind erhältlich ab 12,90 Euro, Sitzplatzkarten ab 14,90 Euro.

Von Elena Boshkovska