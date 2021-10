Wenn der Stau niemals endet: Leipziger Autofahrer sind genervt

Leipzig

Baustellen. Baustellen. Baustellen. Einspurige Verkehrsführungen oder Vollsperrungen gehören auf Leipzigs Straßen fast schon zur Normalität. Berufstätige Pendler, die keine Alternative zum Auto haben, kostet das jeden Tag Zeit und Nerven. Aber auch gelegentliche Fahrten können wegen der ewigen Staus bereits eine Belastung darstellen. Was sagen Leipzigerinnen und Leipziger zur derzeitig angespannten Verkehrssituation in der Stadt?

Der Straßenverkehr ist Jens Kesslers Tagesgeschäft. Seit 35 Jahren ist er Taxifahrer in Leipzig, er kennt die Routen und Schleichwege der Stadt. Aber Kessler ist mit seinem Latein am Ende: „Man kann sich nur noch aussuchen, in welchen der Staus man sich stellt.“ Er wartet vor dem Hauptbahnhof an seinem Taxi auf Fahrgäste. Mehrmals fallen im Gespräch die Sätze: „Das dauert alles ewig.“ und „Immer müssen wir uns das anhören.“

Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Schließlich bringt er täglich Personen von A nach B – und das bitte möglichst schnell. Durch die Staus, erzählt Kessler, entstehen allerdings lange Standzeiten mit dem Taxi und dafür müssen die Fahrgäste dann auch tiefer in die Tasche greifen. „Das Taxometer läuft ja weiter“, erklärt er, „eine Fahrt von fünf Kilometern kostet dann direkt mal zwei Euro mehr.“ Da werden die Leute schon auch sauer, berichtet der Sechzigjährige.

Keine Hoffnung auf Besserung

Richtung Westen sei es am schlimmsten, zum Beispiel nach Plagwitz, Lindenau, Leutzsch, sagt Kessler. Er ist aufgebracht und wirkt gleichzeitig so, als habe er sich bereits damit abgefunden, dass das mit den Baustellen und den Staus jetzt so ist und auch nicht mehr besser wird auf absehbare Zeit. „Es wird immer schlimmer“, sagt er.

Quelle: Leon Joshua Dreischulte

„Ich habe vor zwei Jahren mein Auto verkauft, weil ich das Chaos nicht mehr verkraften konnte“, erzählt der 41-jährige Jan Rieger. Er verkauft Tickets bei den Leipziger Stadtrundfahrten. Der Bus fährt gerade los, aber Rieger hat zu dem Thema mindestens genauso viel Redebedarf wie der Busfahrer, der noch aus dem Fenster ruft: „Alle Leipziger nerven die Baustellen, alle!“. Er fährt jetzt nur noch mit der Straßenbahn, sagt Rieger, da könne man sich wenigstens halbwegs drauf verlassen. Schneller sei das ohnehin. „Aber wenn wir schon mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln fahren sollen, muss man auch etwas dafür tun“, findet er.

Gemeint ist die Stadtpolitik. „Ich bezahle pro Arbeitsweg fünf Euro – drei Euro für mich und nochmal zwei Euro für meinen Hund.“ Das müsse günstiger werden, außerdem die Taktung häufiger. „Und mehr Park and Ride-Angebote“, schlägt Rieger vor. Das sind Parkplätze in der Nähe von Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs. Für Radfahrer müssten sichere Fahrradparkplätze gebaut werden, findet Rieger. „Mir wurden ständig Teile von meinem Fahrrad geklaut, das stelle ich hier nicht mehr ab.“

„Der eine beißt ins Lenkrad, der andere lässt es raus.“

Auf der Westseite des Bahnhofs sperren zwei Mitarbeiter des Unternehmens Baustellen-Absperr-Service gerade gerade einen Teil des Parkplatzes ab. „Für die E-Roller“, erklärt einer der beiden. Sie sperren ab, wo anschließend eine Baustelle hinkommt – auch auf Straßen. Ob sie manchmal negative Reaktionen von Autofahrern bekommen? „Klar, wir sind der Prellball“, erklärt ein Mitarbeiter. „Der eine beißt ins Lenkrad, der andere lässt es raus.“

Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Klaus-Dieter Peter würde eigentlich gerne auf das Autofahren verzichten. „Aber das ist manchmal schwierig mit dem Rollator meiner Frau“, erklärt der 76-Jährige. Die habe gerade einen Arzttermin. Sie wohnen in Torgau, haben aber regelmäßig Termine in Leipzig. „Wenn es geht, fahren wir mit der Bahn“, sagt Peter.

„Ich musste für ein Praktikum an einer Grundschule zwischen Leipzig und Döbeln pendeln“, erzählt die 22-jährige Studentin Franziska Kratz. Dorthin fuhr sie im September vier Wochen lang jeden Tag jeweils eine Stunde hin und zurück. „Aber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hätte ich über zwei Stunden pro Strecke gebraucht, das heißt ich musste eigentlich Autofahren“, so Kratz.

Quelle: Leon Joshua Dreischulte

„An sich finde ich Autofahren natürlich doof“, sagt sie und es rentiere sich in der Stadt auch nicht – vor allem zeitlich: „Wenn ich nach dem Praktikum, also gegen 16 Uhr, nochmal in die Stadt musste, habe ich dreimal so lange mit dem Auto gebraucht, wie wenn ich den Nahverkehr genutzt hätte.“ Zum Glück, sagt Kratz, müsse sie nicht täglich ins Stadtzentrum fahren.

