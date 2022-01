Leipzig

Bei der Verbraucherzentrale Sachsen laufen derzeit die Telefone heiß. Grund sind die aktuell hohen Strompreise an den Börsen. Weil sich etliche Stromanbieter verzockt haben, kündigen sie einfach ihren Kunden. Einige sind sogar insolvent. „Die Verunsicherung ist groß“, sagt Energieexpertin Claudia Neumerkel auf LVZ-Nachfrage.

Deutschlandweit haben nach Angaben der Bundesnetzagentur 38 Anbieter angezeigt, ihre Kunden nicht mehr mit Strom oder Gas beliefern zu wollen. Darunter Stromio, Grünwelt und Gas.de. Hunderttausende Verbraucher sind davon betroffen.

Neukunden rutschen in teuren Ersatztarif

„Diese Kunden stehen zwar nicht im Dunklen“, so Beraterin Neumerkel, „denn per Gesetz muss sie der Grundversorger – in Leipzig sind das die Stadtwerke – aufnehmen.“ Allerdings komme die gekündigten Kunden der Zwangswechsel teuer zu stehen. Denn seit 1. Januar gilt in Leipzig für Neukunden von Pleiteanbietern nicht mehr der Grundtarif, sondern ein Ersatztarif, der deutlich teurer ist.

Laut dem Vergleichsportal Verivox stehen die Leipziger Stadtwerke mit ihrem Vorgehen nicht alleine da: „Wir zählen aktuell knapp 300 Grundversorger mit Neukundenpreisen, die in etwa doppelt so hoch sind wie die Bestandskundenpreise“, sagt Sprecher Lundquist Neubauer. Die Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen hat es bei der Kritik an den Grundversorgern nicht belassen. Sie mahnte drei dieser Unternehmen ab: den Kölner Versorger Rheinenergie, die Stadtwerke Gütersloh und die Wuppertaler WSW Energie & Wasser. Sie würden Neukunden ungleich behandeln und verstießen so gegen geltende Vorschriften des Energierechts.

„Jeder, der will, kann in diesen Tarif wechseln“

Bei der Verbraucherzentrale Sachsen prüft man derzeit das Vorgehen einiger Grundversorger im Freistaat, wie es heißt. Die Leipziger Stadtwerke reagieren darauf auf eigene Weise: Sie bieten Neukunden jetzt einen Extratarif an, der wesentlich günstiger ist als der Ersatztarif. „Jeder, der will, kann in diesen Tarif wechseln“, erklärt Stadtwerkesprecher Frank Viereckl. „Er steht Kunden im Ersatztarif offen, aber auch allen anderen Neukunden.“

Bei dem neuen Tarif (L-Strom.pur) handelt es sich um einen Onlinetarif, der sich an den aktuellen Marktpreisen an den Börsen orientiert, wie es heißt. Vergangenen Freitag lag der Arbeitspreis für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 2500 Kilowattstunden (kWh) bei 39,27 Cent pro kWh. Am Montag waren es 44,65 Cent/kWh. Zieht man die gängigen Vergleichsportale in Netz zu Rate, liegen die Stadtwerke damit unter den günstigen Anbietern.

Der neue Tarif ist zudem deutlich billiger als der Ersatztarif (76,24 Cent/kWh). Einsparungen von 800 bis 1000 Euro pro Jahr sind so möglich.

Kaum ein Neuabschluss ohne Vertragslaufzeit

Das sieht auch Verbraucherschützerin Neumerkel so: „Für Verbraucher, die in den teuren Ersatztarif gefallen sind, ist das eine Option.“ Verbraucher sollten aber bedenken, dass sie sich mit dem Abschluss an eine Vertragslaufzeit von 12 Monaten binden. Allerdings finde man derzeit kaum ein Wechselangebot ohne Vertragslaufzeit.

Interessant sei der neue Tarif der Leipziger Stadtwerke auch deshalb, so Expertin Neumerkel, „weil viele andere Anbieter derzeit überhaupt keine Neukunden mehr aufnehmen“. Zu unsicher sei die Entwicklung der Einkaufspreise, sagt sie. Aktuell könne niemand zuverlässig sagen, wann das Niveau wieder sinkt – „nach Ende der Heizsaison, vielleicht erst im Sommer?“.

Viele Kunden scheuen derzeit einen Wechsel. Es sei durchaus möglich, dass weitere Anbieter auf der Strecke bleiben.

