Leipzig

In den zurückliegenden Wochen gab es zahlreiche Pleiten von meist kleineren Stromanbietern. Andere haben einfach keinen Strom mehr an ihre Kunden geliefert. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um das Thema.

Warum geraten Stromanbieter in Schwierigkeiten?

Grund sind die stark gestiegenen Preise an den Strombörsen. Sie sind so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das hat auch mit Corona, dem wirtschaftlichen Einbruch während des Lockdowns und der sprunghaften Erholung danach zu tun. Das hat die Preise nach oben schnellen lassen. Teilweise lag der Großhandelspreis für Strom im Dezember fünfmal so hoch wie ein Jahr zuvor. Anbieter, die nicht langfristig Energie eingekauft, sondern auf eine Erholung gesetzt haben, stehen jetzt vor einem Scherbenhaufen. Sie können nicht mehr zu den Preisen liefern, zu denen sie Verträge mit ihren Kunden abgeschlossen haben.

Wie viele Anbieter betrifft das?

Die Bundesnetzagentur spricht von 38 Anbietern, die bis Ende 2021 angezeigt haben, ihren Kunden keinen Strom mehr zu liefern. Darunter sind Gas.de, Enqu, Way2Energy. Der größte ist der Discounter Stromio GmbH („Grünwelt Energie“) . Hunderttausende Kunden sollen bundesweit betroffen sein. Die Leipziger Stadtwerke geben an, dass sie seit Oktober rund 10.000 neue Kunden aufgenommen haben, die von Anbietern wie Stromio kommen. Zum Jahresanfang kamen weitere hinzu, da die Anbieter enyway und Kehag kurz vor Silvester in Insolvenz gegangen sind.

Stimmt es, dass mehrere Anbieter einfach die Preise erhöhen, ohne das anzukündigen?

Auf diese Weise versuchen Anbieter am Markt zu bleiben. Wie viele so vorgehen, ist nicht bekannt. Folgenlos bleibt das nicht, wie ein Fall aus Brandenburg zeigt. Dort geht die Verbraucherzentrale gegen einen Anbieter vor. Kunden hatten sich beschwert, weil das Unternehmen die Preise offensichtlich ohne Vorankündigung – und ohne auf das Sonderkündigungsrecht hinzuweisen – erhöht hat .

Was sollten Kunden machen, denen gekündigt wurde?

„Kündigt ein Versorger oder stellt die Belieferung einfach ein, sollten sich Betroffene auf jeden Fall den Zählerstand notieren und in Widerspruch gehen“, rät Lorenz Bücklein, Energieberater bei der Verbraucherzentrale Sachsen. Lenkt der Versorger nicht ein, ist es ratsam, den Dauerauftrag an den Anbieter zu stornieren und die Einzugsermächtigung zu widerrufen.

Was ist, wenn kein Strom mehr geliefert wird?

Niemand steht in einem solchen Fall im Dunkeln oder muss frieren. Der Grundversorger übernimmt automatisch die Versorgung. Grundversorger ist immer das Energieunternehmen, das im Netzgebiet die meisten Haushaltskunden mit Strom oder Gas beliefert. Zumeist sind das wie in Leipzig die Stadtwerke. Dass aber auch Grundversorger pleite gehen können, zeigt der Fall der Stadtwerke Belzig. Diese mussten kurz vor Weihnachten Insolvenz anmelden, weil sie sich offensichtlich verspekuliert hatten. Die Versorgung der Kunden erfolgt über andere Anbieter.

Muss ich beim Wechsel zu einem Grundversorger dort bleiben?

Nein. Kunden, die nach der Pleite ihres Anbieters automatisch zu einem Grundversorger wechseln, können sich einen neuen Anbieter suchen. Jedem Kunden steht für den Wechsel ein gesetzliches Kündigungsrecht zu. Viele Versorger erlauben einen sofortigen Wechsel. Die gesetzliche Frist beträgt zwei Wochen.

Ist ein Wechsel aus dem Grundtarif aktuell ratsam?

Der Tarif in der Grundversorgung ist in der Regel immer teurer. Jedenfalls war das in der Vergangenheit so, aktuell kann das angesichts des steigenden Preisniveaus anders sein. Immer mehr Grundversorger gehen allerdings dazu über, ihren Grundversorgungstarif zu splitten – sie bieten dann Bestands- und Neukundentarife an. Auch bei den Leipziger Stadtwerken gilt ab Januar ein solcher Neukundentarif. „Wir zählen aktuell knapp 300 Grundversorger mit Neukundenpreisen, die in etwa doppelt so hoch sind wie Bestandskundenpreise“, sagt Lundquist Neubauer vom Vergleichsportal Verivox auf LVZ-Nachfrage.

Ist ein solches Vorgehen rechtens?

„Die Spaltung der Grundversorgung in Neu- und Bestandskunden widerspricht unserem Verständnis des freien Marktes“, sagt der Vorstand der Verbraucherzentrale NRW, Wolfgang Schuldzinski. Bei der Verbraucherzentrale in Sachsen prüft man gerade das Vorgehen der Leipziger Stadtwerke. Diese verteidigen ihr Handeln. „Wir planen langfristig und ordern rechtzeitig Strom und Gas an den Märkten, um unseren Kunden so verlässliche Angebote unterbreiten zu können“, sagt ein Sprecher. So könne man auch in Zeiten wie diesen Energie zu den Preisen liefern, die vereinbart waren. Die Stadtwerke rechnen aber mit weiteren Neukunden und müssen deshalb Energie für diese nachkaufen – und das zu den aktuell extrem hohen Preisen auf den Märkten. Diese Mehrkosten jetzt auf alle Kunden, auch die Stammkunden, umzulegen, will man bei den Stadtwerken aber nicht. Deshalb habe man den Tarif für Neukunden eingeführt.

Wie viele Neukunden sind bei den Leipziger Stadtwerken betroffen?

Nach Recherchen der LVZ ist die Zahl der Neukunden seit Jahresanfang überschaubar. Rund 100 Kunden zählen die Stadtwerke seit Anfang Januar. Ein Teil von ihnen ist bereits in günstigere Tarife bei den Stadtwerken gewechselt. Zu welchen Konditionen, ist nicht bekannt. Für die rund 10.000 Kunden, die Ende vergangenen Jahres von Anbietern wie Stromio zu den Leipziger Stadtwerken gekommen sind, gilt übrigens der neue Tarif nicht. Für sie gilt der alte Grundtarif, aus dem sie aber ebenfalls in einen anderen wechseln können.

Lohnt sich aktuell der Wechsel zu einem anderen Stromanbieter?

„Wer eine Preiserhöhung erhält, sollte immer aktiv werden und die Preise am Markt vergleichen“, meint Neubauer von Verivox. „Lässt sich keine günstigere Alternative finden, kann es sinnvoll sein, den alten Vertrag fortzuführen und in einigen Wochen erneut die Preise vergleichen.“ Momentan ist es schwer, einen Anbieter zu finden, meint Energieexperte Bücklein. Die Verbraucherzentrale Sachsen berate Betroffene gern in diesen Fragen. Übrigens: Wer eine Strompreiserhöhung erhält, hat übrigens ein gesetzliches Sonderkündigungsrecht und kann ohne Einhaltung einer Frist aus dem Vertrag.

Wie viel zahlt man heute bei einem Wechsel des Anbieters mehr?

Die Strompreise für Neukunden sind im Jahresvergleich bundesweit um durchschnittlich 39 Prozent gestiegen, hat Verivox errechnet. Kosteten 4000 Kilowattstunden im Januar 2020 noch 1171 Euro pro Jahr, werden für die gleiche Menge aktuell im Durchschnitt 1626 Euro fällig. Das entspricht einer jährlichen Mehrbelastung in Höhe von 455 Euro.

Von Andreas Dunte