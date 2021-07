Wenn die Maske fällt: Was sich Leipziger Händler von der Lockerung erhoffen

Leipzig

Mit Erleichterung reagieren Einzelhändler auf die gelockerte Maskenpflicht, die ab Freitag beim Einkaufen in Sachsen gilt. Wie berichtet, hatte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag verkündet, dass die Maske in Läden fallen darf, wenn die Inzidenz unter 10 liegt und 1,50 Meter Abstand eingehalten werden. Es wird allerdings auch Kritik an der Kommunikation der Staatsregierung laut.

Nachdem Sachsen zuletzt oft vorsichtig gewesen sei und eher beschränkende Maßnahmen erlassen habe, war man beim Verein City-Marketing, in der Leipziger Innenstadthändler vereint sind, ein wenig überrascht von der Ankündigung. „Wir freuen uns aber darüber“, sagt Vereinschef Thomas Oehme. Gerade in den Sommermonaten sei die Maske in kleineren Geschäften eine Belastung. Das Infektionsgeschehen sei beherrschbar, die Stufe zur Wiedereinführung der Pflicht niedrig angesetzt. In den Passagen und Ladenstraßen gelte der Maskenzwang ohnehin schon nicht mehr, so Oehme. Er findet es richtig, dass nun mehr auf Eigenverantwortung gesetzt wird. Der Center-Manager in den Promenaden im Hauptbahnhof setzt darauf, dass sich Kunden die Maske wieder überziehen, wenn Abstände nicht eingehalten werden können.

„In der Beratung angenehmer“

Carsten Nitschke: „Jeder kann sein eigenes Risiko am Besten einschätzen.“ Quelle: André Kempner

„Jeder kann sein eigenes Risiko am Besten einschätzen“, sagt auch Carsten Nitschke. Der Geschäftsführer im Husky-Outdoor-Store im Peterssteinweg freut sich ebenfalls über das kleine Stück mehr Freiheit. „In der Beratung ist das schon angenehmer“, erzählt der 41-Jährige. Nitschke befürchtet aber, dass die neue Regelung nicht lange Bestand haben wird.

„Freude über jeden kleinen Schritt“

Martin Mrsic: „Ich würde die Maske lieber aufbehalten, wenn meine Kinder in der Schule darauf verzichten könnten.“ Quelle: Andre Kempner

Ein paar Meter weiter, im Wein-Geschäft Rieder, steht Martin Mrsic und ist froh, seine Kunden bald wieder lächeln zu sehen. „Ich freue mich über jeden Schritt zurück zum Leben, wie wir es vorher hatten“, erzählt der Geschäftsführer. Zumal das Personal bereits geimpft sei. Als Vater von zwei Kindern, die die elfte und achte Klasse besuchen, ist der 43-Jährige dann aber doch etwas hin- und hergerissen: „Ich würde die Maske lieber aufbehalten, wenn meine Kinder in der Schule darauf verzichten könnten.“ Denn die meisten Leute hätten sich doch an das Stück Stoff vor dem Mund gewöhnt.

„Endlich wieder ein erkennbares Lächeln“

Monika Kallé: „Endlich können wir den Leuten wieder mit einem freundlichen und erkennbaren Lächeln begegnen.“ Quelle: André Kempner

„Für uns ist das ein Geschenk“, sagt Monika Kallé, „und für unsere Kunden auch.“ Es sei halt einfach entspannter, mit freiem Gesicht einzukaufen, meint die Beraterin im Mico-Modegeschäft im Petersbogen. „Außerdem können wir den Leuten endlich wieder mit einem freundlichen und erkennbaren Lächeln begegnen“, sagt die 62-Jährige.

„Bewusstsein für Abstand hat sich entwickelt“

Juwelier Thomas Kortum hofft, dass nun wieder mehr Kunden in die Innenstadt kommen. Quelle: Andre Kempner

Thomas Kortum ist Chef des gleichnamigen Juweliergeschäfts im Schuhmachergäßchen. Er hofft, dass nun wieder mehr Kunden in die Innenstadt kommen. „Gerade ältere Leute haben sich nicht mehr in die Stadt getraut“, meint der 56-Jährige, „auch wegen der Maske.“ Kortum hält den Wegfall der Pflicht auch deshalb für vertretbar, weil sich bei den meisten Leuten ein Bewusstsein für das Einhalten von Abständen entwickelt habe.

„Maßlos verärgert über Ankündigungspolitik“

Den geforderten Mindestabstand halten die meisten Einzelhändler für unproblematisch – in den Supermärkten stellen sich dazu hingegen mehr Fragen. Für Dirk Thärichen zum Beispiel, Vorstandssprecher beim Konsum Leipzig, ist unklar, ob im Kassenbereich mit Plexiglasscheibe der Mindestabstand unterschritten werden darf. Wie schon in der Vergangenheit, so stört sich Thärichen auch dieses Mal daran, dass der Freistaat Neuerungen präsentiere, ohne eine entsprechende Verordnung zu liefern, in der Details geregelt werden. „Diese Ankündigungspolitik ärgert uns maßlos – so gehört sich das nicht.“ Grundsätzlich sei die Lockerung der Maskenpflicht aber zu begrüßen.

Auch in den Konsum-Filialen darf der Mund-Nasen-Schutz ab Freitag fallen, die Kunden werden jedoch explizit auf den einzuhaltenden Abstand hingewiesen. Rewe will die Umsetzung in seinen sächsischen Märkten „unverzüglich veranlassen“, Penny ebenfalls, Aldi will sich erst äußern, wenn die Verordnung vorliegt. Lidl und Netto antworteten auf entsprechende Anfragen bis Redaktionsschluss nicht.

Von Björn Meine