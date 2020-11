Wer betreut die Kinder, wenn Eltern an Corona erkranken?

Leipzig

Seit Anfang Oktober steigt die Zahl der Corona-Infektionen rapide – vor allem in der Altersklasse der 15- bis 59-Jährigen. Zusätzlich zum Alter und männlichen Geschlecht lassen Fettleibigkeit und Vorerkrankungen wie Diabetes und Bluthochdruck das Risiko schwerer Krankheitsverläufe steigen. Und so verzeichnen die Krankenhäuser immer öfter junge Patienten, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben und intensivmedizinische Betreuung benötigen. Das lässt zusätzliche Sorgen bei Eltern aufkeimen. Denn: Wer kann und darf die Kinder betreuen, wenn Eltern erkranken und Großeltern zur Risikogruppe zählen? Das Amt für Jugend und Familie der Stadt Leipzig gibt Antworten auf die nahe liegendsten Fragen:

Wenn Erziehungsberechtigte im Verlauf einer Corona-Infektion schwer erkranken: Wer kann die Betreuung ihrer Kinder übernehmen?

Die Betreuung kann für den Zeitraum von maximal acht Wochen durch die Eltern auf jede Person übertragen werden, die aus Sicht der Eltern dafür geeignet ist. Sind dies nahe Verwandte, kann dies auch für einen längeren Zeitraum geschehen. Für weiter entfernte Verwandte oder Freunde ist nach Ablauf der acht Wochen eine Pflegeerlaubnis des Jugendamtes erforderlich. Alternativ oder unterstützend besteht unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, bei der Krankenkasse eine Haushaltshilfe zu beantragen. Das Jugendamt steht den Eltern und Betreuern beratend zur Verfügung.

Wie übertragen die Eltern die Betreuung? Gibt es dafür vorgesehene Formulare?

Die Regelung kann frei formuliert schriftlich erfolgen. In bestimmten Konstellationen kann es erforderlich werden, für das Kind einen Vormund zu bestellen. Für diesen Ernstfall können Eltern vorsorgen und testamentarisch einen vertrauten Menschen als Vormund für ihre Kinder benennen. Bei Bedarf beraten dazu Notare und Rechtsanwälte.

Wie kommen entfernte Verwandte oder Freunde an eine Pflegeerlaubnis?

Um eine Pflegeerlaubnis zu erhalten, muss sich der Betroffene direkt an das Amt für Jugend, Familie und Bildung, Bereich Pflegekinderwesen oder den Allgemeinen Sozialdienst wenden. Die Pflegeerlaubnis wird nach Prüfung der Lebensumstände erteilt. Dabei wird auch vor Ort die kindeswohldienliche Unterbringung zu überprüft.

Was passiert, wenn Eltern niemanden haben, dem sie die Kinder anvertrauen können?

Wenn Eltern die Betreuung und Versorgung ihrer Kinder nicht selbst sicherstellen können, kommt eine Betreuung in Notsituationen in Betracht. Dann werden die Kinder in einer Inobhutnahmeeinrichtung oder Wohngruppe aufgenommen.

Gibt es bereits Fälle in Leipzig, in denen Kinder aus diesen Gründen von Verwandten oder in einer Inobhutnahmeeinrichtung betreut werden?

Derzeit ist kein Fall bekannt.

Von Patricia Liebling