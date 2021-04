Wer darf nach 22 Uhr noch mit Bus, Bahn und Taxi fahren?

Leipzig

Wer während der Ausgangssperre unterwegs sein muss, kann auch weiterhin verschiedene Verkehrsdienstleister nutzen. „Wir haben nicht geplant, unser Angebot einzuschränken oder ab 22 Uhr gar komplett einzustellen“, erklärte LVB-Sprecher Marc Backhaus auf LVZ-Anfrage. „Wir sind für viele Menschen unverzichtbar, die in der kritischen Infrastruktur arbeiten“, so der Sprecher. Es sei auch weder betrieblich noch für die Kunden planbar, den öffentlichen Nahverkehr in Abhängigkeit von den Inzidenzwerte fahren zu lassen. „Dafür ist die Stadt mit ihrer kritischen Infrastruktur zu wichtig. Wir sind weiter wie gewohnt unterwegs.“

Taxi-Unternehmen ständig erreichbar

Allerdings gilt natürlich für die LVB ähnlich wie für alle anderen Verkehrsunternehmen, dass die Fahrgäste einen triftigen Grund haben müssen, um trotz Ausgangssperre mitzufahren. Dies ist insbesondere bei Überprüfungen an den Haltestellen oder auf den Wegen zu den Haltestellen wichtig, die von Polizei und Ordnungsamt kontrolliert werden.

Leipzigs Taxi-Unternehmer fahren trotz Ausgangssperre ebenfalls weiter. „Wir sind wie immer 24 Stunden am Tag unterwegs“, erklärte Thomas Voigt, Chef der Leipziger Funktaxi-Zentrale 4884 und Vorstand des Landesverbandes Sächsischer Taxi- und Mietwagenunternehmen. Da es während der Ausgangssperre aber weniger Bedarf an Taxen gebe, würden auch weniger Taxen unterwegs sein. „Aber unser Call-Center ist weiter besetzt und vermittelt Fahrten.“ Auch die mit den LVB entwickelten Angebote wie das Anruf-Linien-Taxi könnten weiter genutzt werden.

Ministerium: Nachreisen umbuchen

Die Mitteldeutsche S-Bahn wird ebenfalls weiter verkehren. „Wir bestellen unsere Angebote in den Abendstunden nicht ab“, hieß es am Freitag beim Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig. „Es bleibt wie es ist.“ Auch das beauftrage Eisenbahnunternehmen – die Deutsche Bahn AG – signalisiert, dass weiter gefahren wird. „Wir halten weiterhin einen verlässlichen Fahrplan für die aufrecht, die jetzt unterwegs sein müssen“, erklärte ein Bahnsprecher auf LVZ-Anfrage. „Dazu gehören zum Beispiel Personen im Gesundheitswesen, bei den Sicherheitsbehörden oder in der allgemeinen Verwaltung.“ Auch die Bahn weist aber darauf hin, dass für die Beförderung auch die Vorschriften des Bundes und die Corona-Schutzverordnungen der Länder gelten. „Wir bitten unsere Fahrgäste, sich vor der Fahrt über die aktuellen Regelungen zu informieren.“ Fahrgästen, die wegen der Ausgangssperre nicht mehr unterwegs sein dürfen, empfiehlt das Bundesinnenministerium, Nachtreisen umzubuchen.

Beim Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) heißt es, dass insbesondere Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen seien. „Die Nahverkehrsunternehmen im MDV sind daher im Sinne der Daseinsvorsorge auch weiterhin mit vollen Angeboten unterwegs“, erklärte Sprecherin Juliane Vettermann.

Von Andreas Tappert