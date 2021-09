Leipzig

Es hat sich einiges verändert: Bislang saßen Jens Lehmann (CDU), Sören Pellmann (Die Linke), Daniela Kolbe (SPD), Monika Lazar (Bündnis 90/Die Grünen), Christoph Neumann und Siegbert Droese (beide AfD) als Leipziger im Bundestag. Von ihnen behalten nur Pellmann und Lehmann ihre Mandate; sie hatten ihre Wahlkreise verteidigt. Kolbe und Lazar waren nicht mehr angetreten, Neumann und Droese haben den Einzug über ihre Landesliste verpasst. Neu dabei sind Holger Mann und Nadja Sthamer (beide SPD) sowie Paula Piechotta (Bündnis 90/Die Grünen). Welche der diskutierten neuen Koalitionen bevorzugen sie und was haben sie vor? Ein Überblick.

Jens Lehmann (53, CDU)

Jens Lehmann (CDU). Quelle: André Kempner

Jens Lehmann (CDU), der sein Direktmandat nur ganz knapp verteidigen konnte, lehnt die Regierungsfantasien des gescheiterten CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet ab und geht mit keiner Wunschkoalition in seine zweite Wahlperiode nach Berlin. Er plädiert vielmehr dafür, dass sich die Union nicht an der nächsten Bundesregierung beteiligt. „Wir sollten uns vier Jahre in der Opposition konsolidieren und nicht nur über Köpfe reden, sondern uns inhaltlich wieder auf die Füße stellen“, sagt er. Die Unionsabgeordneten, die 2017 neu ins Parlament gekommen waren, hätten sich dazu bereits ausgetauscht. Lehmann: „Die sehen das ähnlich.“ Der Engelsdorfer ist Unterstützer von Fraktionschef Ralph Brinkhaus und kündigte am Dienstag vor der Abstimmung über den Fraktionsvorsitz an, ihn wiederzuwählen: „Er hat einen guten Job gemacht.“ Von einer neuen Bundesregierung erwartet der 53-Jährige, dass diese sich sofort den Themen zuwendet, die auch im Wahlkampf ganz vorn standen: „Klima, Wirtschaft ankurbeln und neue Wohnungen schaffen.“

Sören Pellmann (44, Linke)

Sören Pellmann (Linke). Quelle: Christian Modla

Sören Pellmann (Linke) hat mit seinem wiedergewonnenen Direktmandat die Linke in den Bundestag gerettet. Die Partei wäre sonst an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und in die außerparlamentarische Opposition verbannt worden. Als Koalitionspartner scheidet die Linke trotzdem aus, da Rot-Rot-Grün rein rechnerisch keine Mehrheit zustande bekäme. „Alle Koalitionsoptionen werden keinen wirklichen Umbruch bringen“, steht für Pellmann fest, der seinen Hut für den Vorsitz der neuen Linken-Bundestagsfraktion bereits in den Ring geworfen hat. „Egal wer Kanzler oder Kanzlerin wird: Solange CDU oder FDP mitregieren, wird es keine Politik für echte soziale Gerechtigkeit geben.“ Dennoch erwartet er von einer neuen Regierung, dass sie sich diesen Themen zuwendet. „Als erstes muss der Kampf gegen Armut auf allen Ebenen aufgenommen werden“, sagt der 44-Jährige. „Armutsrenten, Hartz-IV-Irrsinn und Hungerlöhne müssen überwunden werden.“

Paula Piechotta (34, Grüne)

Paula Piechotta (Grüne). Quelle: André Kempner

Paula Piechotta (Grüne), die über die sächsische Landesliste der Grünen den Einzug in den Bundestag schaffte, hatte sich schon früh für ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis ausgesprochen. Doch diese Hoffnung platzte am Sonntag – dafür fiel das Ergebnis für Grüne und Linke am Ende zu schwach aus. „Alle Optionen, die rechnerisch möglich sind, sind für mich keine Wunschkoalitionen“, gesteht die grüne Parlamentsnewcomerin, die ihren weißen Arztkittel am Leipziger Uniklinikum nun erst mal an den Nagel hängt. Piechotta: „Deswegen geht es jetzt darum, mit welchen der rechnerisch denkbaren Partner wir verlässlich ausreichend Klimaschutz hinbekommen.“ Von einer neuen Bundesregierung erwartet sie einen Aufbruch bei der Klimarettung, dem sozialen Zusammenhalt und der Modernisierung des Landes. „Als erstes müssen wir echten und ehrlichen Klimaschutz machen“, betont die 34-Jährige, „denn die Zeit, die uns für die Klimarettung bleibt, ist verdammt knapp.“

Holger Mann (42, SPD)

Holger Mann (SPD). Quelle: André Kempner

Holger Mann ist auf dem sicheren ersten Listenplatz der Landes-SPD in den nächsten Deutschen Bundestag eingezogen und hat am Dienstag bereits an einer Sitzung der alten und neuen Fraktion teilgenommen. Für die SPD kommt nur eine realistische Koalition in Frage: die Ampel mit Bündnis 90/Die Grünen und FDP. Die theoretisch ebenfalls mögliche Fortsetzung einer Großen Koalition scheidet aus: „Die Gemeinsamkeiten zwischen CDU und SPD sind aufgebraucht.“ Der Weg zu einer neuen Regierung ist aus Sicht des Leipzigers kein leichter. „Das werden herausfordernde Wochen“, ist der 42-Jährige sicher. Als erstes müsse ein neues Bündnis den Mindestlohn erhöhen und verbindlichere Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien festlegen, findet Mann. In Berlin will er sich außerdem für mehr sozialen Wohnungsbau einsetzen sowie dafür, dass das Bafög auf Ältere sowie Teilzeit-Studenten ausgeweitet und an die Inflation angepasst wird.

Nadja Sthamer (31, SPD)

Nadja Sthamer (SPD) Quelle: André Kempner

Auch für die neue Leipziger SPD-Bundestagsabgeordnete Nadja Sthamer, die wegen des guten SPD-Ergebnisses über die Landesliste ins Parlament einzieht, steht fest: „Die CDU wurde abgewählt.“ Es laufe nun alles auf eine Koalition mit Grünen und FDP hinaus. Die Anhebung des Mindestlohns müsse nach erfolgreicher Regierungsbildung als erstes angegangen werden, findet die 31-Jährige. Sehr schnell sollte man sich zudem um die Einführung einer Kindergrundsicherung kümmern, sagt sie. Dieses Thema war der zweifachen Mutter während des Wahlkampfes besonders wichtig. Sthamer will sich außerdem für eine bessere Personalausstattung in der Pflege einsetzen, die Mitarbeiter müssten darüber hinaus besser bezahlt werden. Weiterer Schwerpunkt Sthamers: die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Es müsse darum gehen, steigende Lasten mit einem Mietmoratorium zu stoppen und Spekulationen zu unterbinden.

Von Klaus Staeubert und Björn Meine