Leipzig

Wer ist eigentlich daran schuld, dass immer wieder Radfahrer von abbiegenden LKW überfahren werden? Die LKW-Fahrer, die Radfahrer oder doch die Politik? Für Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer, ist diese Frage nicht so leicht zu beantworten. „Das hängt von der Konstellation ab. Gäbe es an der fraglichen Kreuzung eine Radfahrerampel, die Rot gezeigt hätte und der LKW hätte Rechtsabbieger-Grün, dann würde der Unfall womöglich nicht stattfinden.“

Brockmann favorisiert solche klaren Lösungen, weiß aber auch, dass sie die Ausnahme sind. „In aller Regel haben rechtsabbiegender LKW und geradeaus fahrender Radfahrer Grün. Dann muss der Abbiegende auf den geradeaus Fahrenden Rücksicht nehmen.“ Falls er ihn sieht. Oft ende das tödlich.

Anzeige

In Leipzig war am Dienstag eine Radfahrerin getötet worden– in den vergangenen Monaten hatte es zahlreiche weitere tödliche Unfälle gegeben.

Weitere LVZ+ Artikel

LKW-Fahrer vor Gericht mit schlechten Karten

Vor Gericht prüfe dann ein Gutachter, ob der Radfahrer für den LKW-Fahrer sichtbar gewesen ist. Das aber sei ein „sehr theoretischer Wert“, warnt Brockmann. Denn in fast allen Fällen sei der Radfahrer in einem der drei Spiegel kurzzeitig aufgetaucht. Das Problem sei aber, dass sich der LKW-Fahrer nicht ausschließlich auf die Spiegel konzentrieren könne. „Er muss ja auch nach vorn sehen, auf Fußgänger achten, lenken und Gas geben.“ Das wiederum sei in der Praxis schwierig.

Unfallforscher Siegfried Brockmann Quelle: Tagesspiegel

Deshalb habe sein Verband bereits 2012/13 einen Abbiege-Assistenten gefordert. „Da sind wir bei der Verantwortung der Politik. Bis etwas passiert ist, mussten fünf weitere Jahre ins Land gehen“, rügt Brockmann. Denn das Problem sollte auf EU-Ebene geregelt werden und andere Staaten sahen es als nicht so gravierend an. Dazu kamen die üblichen Übergangsfristen.

Bundesländer sollten finanziell helfen

Nunmehr ist der Abbiegeassistent bei Neuzulassungen ab 1. Juli 2020 und für alle anderen LKW ab 2022 verpflichtend. Er gilt ab 3,5 Tonnen. „Da hätte man einige Jahre früher ans Werk gehen können“, bedauert der Unfallforscher. In der Zwischenzeit nützten auch Nachrüstassistenzsysteme. Dafür lobe die Bundesregierung bereits das zweite Jahr hintereinander zehn Millionen Euro als Unterstützung für Speditionen aus. „Die Länder hätten die Chance, das Bundesprogramm zu erweitern“, schlägt Brockmann vor.

Er macht aber auch die Relationen deutlich. Derzeit kämen rund 400 Fahrradfahrer pro Jahr durch abbiegende Fahrzeuge ums Leben, lediglich 25 bis 30 davon durch abbiegende LKW. Die Mehrzahl hingegen durch ganz normale Autos.

Kein Assistent für PKW erforderlich

„Dort ist die Sichtbeziehung das A und O“, so der Unfallforscher. Eine Analyse habe erst vor wenigen Tagen ergeben, dass zugeparkte Straßen oder Kreuzungen oft das entscheidende Hindernis sind, um Radfahrer rechtzeitig zu bemerken. Dass PKW auch einen Abbiege-Assistenten brauchen, verneint Brockmann aber: „Wer in den Rückspiegel schaut und den Schulterblick übt, sieht alles.“ Diese Chance habe ein LKW-Fahrer eben nicht.

Und die Radfahrer? Dort macht Brockmann vor allem bei E-Bikes Probleme aus. Während die Verkaufszahlen nämlich pro Jahr etwa um 20 Prozent stiegen, gebe es gleichzeitig jährlich rund 30 Prozent mehr Getötete und Schwerverletzte. „Das nimmt überproportional zu.“

Risikogruppe E-Bike-Fahrer

Ein entscheidender Grund dafür läge in der Benutzergruppe. Vor allem ältere Menschen erfreuten sich an der zurückgewonnenen Mobilität. „Dann haben wir häufig eine verlangsamte Erfassung von komplexen Situationen.“ Komme es beim Abbiegen zur Konfrontation mit einem LKW, dauere die Reaktion länger. Brockmann: „Auf dem Pedelec mit seiner Geschwindigkeit und seinem Gewicht ist das dann doppelt schlimm.“

Von Roland Herold