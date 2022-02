Wer kennt diese Hündin? Stadt Leipzig sucht den Halter eines einsamen Tieres

Leipzig

Sie ist etwa vier Jahre alt, extrem abgemagert – und sucht ihren menschlichen Weggefährten: In einem ungewöhnlichen Schritt hat sich die Stadt Leipzig an die Öffentlichkeit gewandt – und hofft, auf diesem Weg den Halter einer verlorengegangenen Hündin ausfindig zu machen. Laut Veterinäramt wurde das Tier an diesem Dienstag zwischen Spielplatz Johannapark und dem dortigen Teich in einem Gebüsch gefundenen. Die auf ein Alter von vier bis fünf Jahren geschätzte Hündin war demnach „extrem abgemagert, dehydriert und stark unterkühlt“, sie habe gar Schwierigkeiten gehabt, auf den eigenen vier Beinen zu stehen.

Wie es hieß, wurde das Tier zu einem Veterinärmediziner gebracht und stabilisiert, derzeit befindet es sich noch in intensivtiermedizinischer Behandlung. Das Veterinäramt der Stadt Leipzig sucht nun öffentlich nach Hinweisen zum Tierhalter oder der Hündin selbst: Hinweisgeber werden gebeten, sich direkt beim Amt über der E-Mail-Adresse veterinaeramt@leipzig.de zu melden.

Von flo