Architekten und Kriminalisten haben eigentlich nicht viel gemeinsam. Doch bei der Spurensuche im Dunkel der Bauhaus-Geschichte werden Talente von beiden Berufsgruppen benötigt. Zwei Leipziger haben offenbar beide Gene in sich – und erfolgreich eine hundert Jahre zurückliegende Geschichte aufgeklärt. Das Ergebnis ist jetzt in einer Ausstellung in der Alten Nikolaischule in Leipzig zu sehen.