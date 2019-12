Leipzig

Der Glockenturm an der Leipziger Festwiese erhält eine Gedenktafel, die an den Widerstandskämpfer Werner Seelenbinder erinnern soll. Diese wird anlässlich seines 75. Todestags am Samstag um 13 Uhr enthüllt, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Tafel selbst wurde vor zehn Jahren bei Bauarbeiten entdeckt und dem Sportmuseum übergeben. Nun erhält sie einen Platz in unmittelbarer Nähe des Turms.

Sie trägt die Aufschrift:

" Werner Seelenbinder

Antifaschistischer Widerstandskämpfer

Deutscher Meister im Ringen

Geboren 2.8.1904

Ermordet am 24.10.1944 im Zuchthaus Brandenburg"

Werner Seelenbinder ist nach Angaben der Stadt der einzige deutsche Spitzensportler, der aktiv gegen das NS-Regime kämpfte. Wegen Mitarbeit in einer illegalen Widerstandsgruppe wurde er am 24. Oktober 1944 hingerichtet.

