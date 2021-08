Wertstoffhof in Leipzig-Leutzsch schließt

Leipzig

Der Wertstoffhof in der Leipziger Ludwig-Hupfeld-Straße 9 muss zeitweise schließen. Grund ist laut Stadtreinigung, dass eine Gasleitung verlegt wird. Deshalb können auf dem Gelände vom 28. August bis zum 3. September sowie vom 18. bis zum 24. September 2021 keine Wertstoffe abgegeben werden, teilte der Eigenbetrieb der Stadt am Donnerstag mit.

In der Zeit vom 4. bis zum 17. September sowie ab 25. September könnten die Leipziger dann wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten unter anderem Sperrmüll, Elektroschrott, Gartenabfall (gegen Wertmarken), Leichtverpackungen sowie Papier und Pappe abgeben.

Ausweich in der Krakauer Straße

In den Schließzeiten steht der Wertstoffhof in der Krakauer Straße 2 als Ausweich-Annahmestelle zur Verfügung. Er wird zusätzlich auch an den Sonnabenden 28. August und 18. September 2021 jeweils von 8.30 bis 14 Uhr geöffnet.

Ansonsten gelten dort die folgenden Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch sowie Freitag 10–13.15 Uhr und 14–18 Uhr, Donnerstag 10–13.15 Uhr und 14–19 Uhr.

Von Andreas Tappert