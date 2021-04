Leipzig

Lärmschutzwände, neues Pflaster, mehr Übersicht für Leipzigerinnen und Leipziger: Der Wertstoffhof in der Ludwig-Hupfeld-Straße hat nach mehr als fünf Monaten Rundum-Erneuerung wieder geöffnet. Seit Mitte November sei unter anderem die Asphaltdecke auf dem Gelände im Leipziger Westen saniert worden, teilte die Stadtreinigung auf LVZ-Anfrage mit. „Die alte wies bereits große Schlaglöcher auf“, erklärte eine Sprecherin. 859.000 Euro habe der Eigenbetrieb der Stadt insgesamt investiert.

Außerdem bekam der Wertstoffhof, der nach der Menge des abgegebenen Sperrmülls der drittgrößte in der Stadt ist, eine übersichtlichere Ein- und Ausfahrt. „Davon profitieren nicht nur die Leipzigerinnen und Leipziger, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so die Sprecherin. Für letztere sei zudem ein Service-Container mit Aufenthaltsbereich sowie Toiletten und Duschen aufgestellt worden, wodurch die Arbeitsbedingungen vor Ort verbessert werden sollen.

Corona-Regeln müssen eingehalten werden

Ganz fertig ist der Hof allerdings noch nicht. „Durch den Wintereinbruch hatten sich verschiedene Arbeiten verzögert. Einige Restarbeiten werden in den kommenden Tagen noch bei laufendem Betrieb umgesetzt“, teilte die Sprecherin der Stadtreinigung mit. Mit der Wiedereröffnung des Hofs im Leipziger Westen endet eine zusätzliche Entsorgungsmöglichkeit: Sperrmüll, Elektroaltgeräte, Gartenabfälle und Co. können nun nicht mehr samstags auf dem Wertstoffhof in der Krakauer Straße 2 abgegeben werden.

Insgesamt gibt es in der Messestadt 15 Höfe, die anders als im vergangenen Frühjahr auch während des Lockdowns zugängig sind. „Die Wertstoffhöfe gehören zur kritischen Infrastruktur und bleiben deshalb geöffnet“, erklärte die Stadtreinigung. Allerdings müssen bestimmte Hygieneregeln eingehalten werden: Maske tragen und Abstand einhalten sind auch hier Pflicht.

Von jhz